Владелец "Эвертон" заключил соглашение с инвестором

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири заключил эксклюзивное соглашение с компанией MSP Sports Capital из Нью-Йорка.

Только на прошлой неделе появилась информация, что Мошири близок к продаже "Эвертона" инвестиционному фонду 777 Partners за 600 миллионов фунтов.



Однако в последний момент MSP удалось удалось опередить своих американских коллег и договориться об инвестициях в мерсисайдский клуб.



По информации BBC, речь не идет о покупке "Эвертона" целиком — MSP лишь собирается приобрести около 25 процентов акций "ирисок".



Благодаря эксклюзивному соглашению с Мошири MSP получила доступ к финансовой отчетности "Эвертона", после изучения которой стороны обсудят заключительные детали сделки.