Владелец "Эвертон" заключил соглашение с инвестором

Эвертон Владелец "Эвертона" Фархад Мошири заключил эксклюзивное соглашение с компанией MSP Sports Capital из Нью-Йорка.

Только на прошлой неделе появилась информация, что Мошири близок к продаже "Эвертона" инвестиционному фонду 777 Partners за 600 миллионов фунтов.

Однако в последний момент MSP удалось удалось опередить своих американских коллег и договориться об инвестициях в мерсисайдский клуб.

По информации BBC, речь не идет о покупке "Эвертона" целиком — MSP лишь собирается приобрести около 25 процентов акций "ирисок".

Благодаря эксклюзивному соглашению с Мошири MSP получила доступ к финансовой отчетности "Эвертона", после изучения которой стороны обсудят заключительные детали сделки.


Метки MSP Sports Capital, Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 299



Поиск: