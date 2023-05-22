Владелец "Эвертон" заключил соглашение с инвестором
Владелец "Эвертона" Фархад Мошири заключил эксклюзивное соглашение с компанией MSP Sports Capital из Нью-Йорка.
Только на прошлой неделе появилась информация, что Мошири близок к продаже "Эвертона" инвестиционному фонду 777 Partners за 600 миллионов фунтов.
Однако в последний момент MSP удалось удалось опередить своих американских коллег и договориться об инвестициях в мерсисайдский клуб.
По информации BBC, речь не идет о покупке "Эвертона" целиком — MSP лишь собирается приобрести около 25 процентов акций "ирисок".
Благодаря эксклюзивному соглашению с Мошири MSP получила доступ к финансовой отчетности "Эвертона", после изучения которой стороны обсудят заключительные детали сделки.
22.05.2023 23:00
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