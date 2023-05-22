"Ливерпуль" потребовал объяснений от судейского корпуса после матча с "Виллой"
"Ливерпуль" попросил судейский корпус объяснить два спорных решения рефери Джона Брукса в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу.
Надежды "Ливерпуля" финишировать в топ-4 оказались перечеркнуты после того, как "красные" были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1 в домашнем противостоянии с "Виллой".
В этом матче рефери Джон Брукс отметил гол нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо из-за офсайда у участвовавшего в комбинации Виргила Ван Дейка, а также показал только желтую карточку защитнику "Виллы" Тайрону Мингсу за удар шипами в корпус Гакпо.
Отметим, что к Ван Дейку мяч пришел после касания Эзри Конса, однако Брукс, сходив к монитору у бровки и посовещавшись с VAR, решил, что защитник "Виллы" не играл осознанно.
Что касается грубой игры Мингса, то Тайрон даже разорвал футболку Гакпо и оставил кровавые следы на теле оппонента. Однако в данном случае Брукс к монитору не пошел и обращаться к VAR не стал, самостоятельно решив, что это не тянет на удаление.
Как сообщает The Guardian, теперь "Ливерпуль" хочет объяснений от судейского корпуса по обоим решениям.
22.05.2023 22:00
Просмотров: 249
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну по голу еще понятно, по новым правилам пассивного оффсайда, но тоже такое... А прямой ногой в грудь, тут соглашусь - красная должна быть!
(ответить)
а лузерпуки не хотят извиниться за свои постоянные провокации и давление на судей???
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий