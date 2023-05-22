"Ливерпуль" потребовал объяснений от судейского корпуса после матча с "Виллой"

Тайрон Мингс и Коди Гакпо "Ливерпуль" попросил судейский корпус объяснить два спорных решения рефери Джона Брукса в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в минувшую субботу.

Надежды "Ливерпуля" финишировать в топ-4 оказались перечеркнуты после того, как "красные" были вынуждены довольствоваться ничьей 1:1 в домашнем противостоянии с "Виллой".

В этом матче рефери Джон Брукс отметил гол нападающего "Ливерпуля" Коди Гакпо из-за офсайда у участвовавшего в комбинации Виргила Ван Дейка, а также показал только желтую карточку защитнику "Виллы" Тайрону Мингсу за удар шипами в корпус Гакпо.

Отметим, что к Ван Дейку мяч пришел после касания Эзри Конса, однако Брукс, сходив к монитору у бровки и посовещавшись с VAR, решил, что защитник "Виллы" не играл осознанно.

Что касается грубой игры Мингса, то Тайрон даже разорвал футболку Гакпо и оставил кровавые следы на теле оппонента. Однако в данном случае Брукс к монитору не пошел и обращаться к VAR не стал, самостоятельно решив, что это не тянет на удаление.

Как сообщает The Guardian, теперь "Ливерпуль" хочет объяснений от судейского корпуса по обоим решениям.


Метки PGMOL, Астон Виллы, Брукс, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. p0z1t1v3 22.05.2023 22:12 # p0z1t1v3
    Ну по голу еще понятно, по новым правилам пассивного оффсайда, но тоже такое... А прямой ногой в грудь, тут соглашусь - красная должна быть!

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  2. true-manc 22.05.2023 22:11 # true-manc
    а лузерпуки не хотят извиниться за свои постоянные провокации и давление на судей???

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