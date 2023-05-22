Марциньяк рассудит "Сити" и "Интер" в финале Лиги Чемпионов

Польский рефери Шимон Марциньяк получил назначение на финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером".

10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле "Сити" постарается впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов.



Сегодня УЕФА подтвердил, что этот матч рассудит Марциньяк, известный болельщикам по финалу Чемпионата Мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.



Стоит отметить, что на прошлой неделе именно 44-летний поляк обслуживал ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором "Сити" сокрушил "Реал" со счетом 4:0.