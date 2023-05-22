Марциньяк рассудит "Сити" и "Интер" в финале Лиги Чемпионов
Польский рефери Шимон Марциньяк получил назначение на финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером".
10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле "Сити" постарается впервые в своей истории выиграть Лигу Чемпионов.
Сегодня УЕФА подтвердил, что этот матч рассудит Марциньяк, известный болельщикам по финалу Чемпионата Мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
Стоит отметить, что на прошлой неделе именно 44-летний поляк обслуживал ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором "Сити" сокрушил "Реал" со счетом 4:0.
22.05.2023 21:00
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КОРОЛЬ???
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О, ну пшеки всегда топят за тех, кто сильнее на бумаге. Сити с первой ЛЧ!
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