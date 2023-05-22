"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Макаллистера

Алексис Макаллистер "Манчестер Сити" решил составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера.

До сих пор "Ливерпуль" считался главным претендентом на 24-летнего Макаллистера. Ранее пресса сообщала, что "красные" уже значительно продвинулись в переговорах с лагерем Алексиса.

Однако Daily Mirror утверждает, что интерес к Макаллистеру также проявил "Сити". К приглашению полузащитника грядущим летом главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу подталкивает неопределенность с будущим Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.

Помимо оцениваемого в 60-70 миллионов фунтов Макаллистера, Гвардиола хочет заполучить и его партнера по "Брайтону" в лице 19-летнего нападающего Хулио Энсисо.

В шорт-листе целей "Сити" на лето также значатся защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол и полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих. "Горожане" хотят оформить свои приобретения как можно раньше.


Метки Брайтон, Макаллистер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 20:00

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  1. true-manc 22.05.2023 20:39 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. narcot 22.05.2023 20:22 # narcot
    гондоны, идите нахуй) лёха пойдём в мю

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  3. van-dijk 22.05.2023 20:15 # van-dijk
    Не нужен был.

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