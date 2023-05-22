"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Макаллистера
"Манчестер Сити" решил составить конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера.
До сих пор "Ливерпуль" считался главным претендентом на 24-летнего Макаллистера. Ранее пресса сообщала, что "красные" уже значительно продвинулись в переговорах с лагерем Алексиса.
Однако Daily Mirror утверждает, что интерес к Макаллистеру также проявил "Сити". К приглашению полузащитника грядущим летом главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу подталкивает неопределенность с будущим Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.
Помимо оцениваемого в 60-70 миллионов фунтов Макаллистера, Гвардиола хочет заполучить и его партнера по "Брайтону" в лице 19-летнего нападающего Хулио Энсисо.
В шорт-листе целей "Сити" на лето также значатся защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол и полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих. "Горожане" хотят оформить свои приобретения как можно раньше.
22.05.2023 20:00
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КОРОЛИ!!!
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гондоны, идите нахуй) лёха пойдём в мю
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Не нужен был.
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