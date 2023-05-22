Капитан "Брайтона" Льюис Данк будет награжден вызовом в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024.

В этом сезоне "Брайтон" превзошел все ожидания. Команда Роберто Де Дзерби уже гарантировала себе попадание в еврокубки и нуждается еще в одном очке, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы.



Большой вклад в успех "Брайтона" сделал 31-летний Данк, который выходил в стартовом составе на все 36 матчей "чаек" в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации The Athletic, игра Данка за "Брайтон" не осталась незамеченной главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, и тот собирается вызвать Льюиса на предстоящие в июне матчи.



Добавим, свой пока что единственный матч за английскую сборную Данк сыграл в декабре 2018 — то была товарищеская встреча с США.