Данк будет награжден вызовом в сборную Англии

Льюис Данк Капитан "Брайтона" Льюис Данк будет награжден вызовом в сборную Англии на матчи против Мальты и Северной Македонии в рамках отбора к Евро-2024.

В этом сезоне "Брайтон" превзошел все ожидания. Команда Роберто Де Дзерби уже гарантировала себе попадание в еврокубки и нуждается еще в одном очке, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы.

Большой вклад в успех "Брайтона" сделал 31-летний Данк, который выходил в стартовом составе на все 36 матчей "чаек" в этом сезоне Премьер-Лиги.

По информации The Athletic, игра Данка за "Брайтон" не осталась незамеченной главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, и тот собирается вызвать Льюиса на предстоящие в июне матчи.

Добавим, свой пока что единственный матч за английскую сборную Данк сыграл в декабре 2018 — то была товарищеская встреча с США.


Метки Брайтон, Данк, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 30



Поиск: