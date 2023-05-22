"Тоттенхэм" частично выиграл апелляцию против FA

"Тоттенхэм" добился частичного удовлетворения своей апелляции насчет наказания клуба за "массовую конфронтацию" во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

В прошлом месяце FA оштрафовала "Тоттенхэм" и "Брайтон" на 100,000 фунтов каждый за стычку в технической зоне Кристиана Стеллини и Роберто Де Дзерби, а также их помощников.



Как сообщает Evening Standard, сегодня комиссия по рассмотрению апелляций вынесла свое решение насчет выраженного "Тоттенхэмом" протеста.



В результате апелляции против решения Ассоциации "шпоры" добились снижения штрафа до 40,000 фунтов, но это едва ли порадует Стеллини, который уже покинул лондонский клуб.