"Тоттенхэм" частично выиграл апелляцию против FA

Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби "Тоттенхэм" добился частичного удовлетворения своей апелляции насчет наказания клуба за "массовую конфронтацию" во время матча Премьер-Лиги против "Брайтона".

В прошлом месяце FA оштрафовала "Тоттенхэм" и "Брайтон" на 100,000 фунтов каждый за стычку в технической зоне Кристиана Стеллини и Роберто Де Дзерби, а также их помощников.

Как сообщает Evening Standard, сегодня комиссия по рассмотрению апелляций вынесла свое решение насчет выраженного "Тоттенхэмом" протеста.

В результате апелляции против решения Ассоциации "шпоры" добились снижения штрафа до 40,000 фунтов, но это едва ли порадует Стеллини, который уже покинул лондонский клуб.


Метки FA, Брайтон, Де Дзерби, Премьер-Лига, Стеллини, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 18:00

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