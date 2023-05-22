Кудус собирается уйти из "Аякса"

Атакующий полузащитник Мохаммед Кудус отказался от продления контракта с "Аяксом" и теперь может отправиться в Премьер-Лигу.

Действующий контракт Кудуса истекает летом 2025, и недавно Мохаммед отклонил предложение "Аякса" о продлении этого соглашения на один год.



Как утверждает The Athletic, Кудус сказал "Аяксу" о своем желании отправиться в большой клуб грядущим летом, и ожидается, что суммы в 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Мохаммеда.



Кудус очень ярко проводит этот сезон, забив 22 гола в 48 матчах за "Аякс" и сборную Ганы, а среди почитателей таланта Мохаммеда называются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".