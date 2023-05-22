Кудус собирается уйти из "Аякса"

Мохаммед Кудус Атакующий полузащитник Мохаммед Кудус отказался от продления контракта с "Аяксом" и теперь может отправиться в Премьер-Лигу.

Действующий контракт Кудуса истекает летом 2025, и недавно Мохаммед отклонил предложение "Аякса" о продлении этого соглашения на один год.

Как утверждает The Athletic, Кудус сказал "Аяксу" о своем желании отправиться в большой клуб грядущим летом, и ожидается, что суммы в 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Мохаммеда.

Кудус очень ярко проводит этот сезон, забив 22 гола в 48 матчах за "Аякс" и сборную Ганы, а среди почитателей таланта Мохаммеда называются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".


Метки Аякс, Кудус

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 17:00

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  1. brown-ale 22.05.2023 17:07 # brown-ale
    Тен Хаг продолжает забирать свой мусор по тройной цене.

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  2. narcot 22.05.2023 17:02 # narcot
    не открывая новость, догадался, кто будет первым в списке претендентов))) ну тут точно не меньше 90 лямов за второго пепе заплатит арсосал

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