Кудус собирается уйти из "Аякса"
Атакующий полузащитник Мохаммед Кудус отказался от продления контракта с "Аяксом" и теперь может отправиться в Премьер-Лигу.
Действующий контракт Кудуса истекает летом 2025, и недавно Мохаммед отклонил предложение "Аякса" о продлении этого соглашения на один год.
Как утверждает The Athletic, Кудус сказал "Аяксу" о своем желании отправиться в большой клуб грядущим летом, и ожидается, что суммы в 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения Мохаммеда.
Кудус очень ярко проводит этот сезон, забив 22 гола в 48 матчах за "Аякс" и сборную Ганы, а среди почитателей таланта Мохаммеда называются "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
22.05.2023 17:00
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Последние комментарии:
Тен Хаг продолжает забирать свой мусор по тройной цене.
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не открывая новость, догадался, кто будет первым в списке претендентов))) ну тут точно не меньше 90 лямов за второго пепе заплатит арсосал
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