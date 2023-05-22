Джака объявит о своем будущем в ближайшие дни

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака сообщил, что объявит о своем будущем в ближайшие дни.

На прошлой неделе стало известно, что "Байер" значительно продвинулся в переговорах о покупке Джаки за 13 миллионов фунтов.



В этом сезоне Джака является ключевым игроком "Арсенала", однако от контракта Гранита остается только один год. И скоро 30-летний швейцарец скажет, уходит ли из клуба.



"К воскресенью вы уже точно будете знать. До матча с "Вулверхэмптоном".



"Думаю, фанаты заслуживают этого. И я тоже. От нашего сезона в Премьер-Лиге остается еще одна неделя, и я хочу насладиться этим сам, а также хочу, чтобы насладились вы, парни", — цитирует Джаку Sky Sports.