Защитник "Челси" Бенуа Бадиашиле пропустит старт нового сезона из-за травмы паха.

Бадиашиле весьма обнадеживающим образом начал свою карьеру в "Челси", куда он перебрался из "Монако" за 33 миллиона фунтов в январе.



Ожидалось, что Бенуа станет ключевой фигурой "Челси" при Маурисио Почеттино, который готовится вступить в должность главного тренера "синих".



Однако теперь эти планы оказались нарушены. Дело в том, что на тренировке на прошлой неделе Бадиашиле получил травму паха, в результате пропустив выезд к "Манчестер Сити" в воскресенье.



Как сообщает Evening Standard, сегодня 22-летнему французу предстоит операция, восстановление после которой займет до четырех месяцев. Защитник будет вынужден пропустить предсезонный период и старт кампании 2023/24.