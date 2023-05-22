Бадиашиле пропустит старт нового сезона

Бенуа Бадиашиле Защитник "Челси" Бенуа Бадиашиле пропустит старт нового сезона из-за травмы паха.

Бадиашиле весьма обнадеживающим образом начал свою карьеру в "Челси", куда он перебрался из "Монако" за 33 миллиона фунтов в январе.

Ожидалось, что Бенуа станет ключевой фигурой "Челси" при Маурисио Почеттино, который готовится вступить в должность главного тренера "синих".

Однако теперь эти планы оказались нарушены. Дело в том, что на тренировке на прошлой неделе Бадиашиле получил травму паха, в результате пропустив выезд к "Манчестер Сити" в воскресенье.

Как сообщает Evening Standard, сегодня 22-летнему французу предстоит операция, восстановление после которой займет до четырех месяцев. Защитник будет вынужден пропустить предсезонный период и старт кампании 2023/24.


Метки Бадиашиле, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 15:00

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