"Арсенал" хочет Райса, Маунта и Гюндогана
"Арсенал" хочет укрепить свою полузащиту летом с помощью Деклана Райса из "Вест Хэма", Мейсона Маунта из "Челси" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".
24-летнего Райса уже достаточно давно связывают с переходом в "Арсенал", и ожидается, что этот сезон станет последним в "Вест Хэме" для Деклана, жаждущего выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Райс является целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако The Athletic утверждает, что в дополнение к Деклану главный тренер "канониров" Микель Артета хочет заполучить еще и Маунта с Гюндоганом.
Сейчас у 24-летнего Маунта остается только один год по контракту, и "Челси" будет вынужден продать своего воспитанника, если достичь компромисса по новой сделке не удастся.
Однако в борьбе за Маунта "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".
Что касается 32-летнего Гюндогана, то он может достаться "канонирам" бесплатно ввиду истекающего в конце сезона контракта. По мнению Артеты, Илкай стал бы идеальной заменой для Гранита Джаки, который уже одной ногой находится в "Байере".
22.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
Нафиг нам гюндоган и маунт
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Вуахахахах)))))
А аснл любят когда их наxyй посылают я смотрю)
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раскатай губу , закатай обратно
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Жорж, Гюндоган - куда двух стариков то. Нужна молодость и физическая мощь в ПЗЩ.
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очередные 200 млн на лето ротете, чтобы бороться за попадание в четверку)))
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опять арсосал середняков у конкурентов забирает)
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Учитывая, что у Сити есть Рико Льюис можно конечно, но тогда нам придется отпустить Патино, что только навредит нам в будущем)
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И зачем Гюндогану в Арсенал переходить? Ему что, надоело трофеи выигрывать. Кто вообще эти новости придумывает? Ладно его там в Барселону сватают, там всё таки климат и жизнь другая, да и трофеи с Барселоной можно выигрывать. Он же не сидит на скамейке как Жезус или Зинченко, что бы идти в команду попроще ради места в стартовом составе.
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Илкай в Арсенал? Оруууууууууууууу
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