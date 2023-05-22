"Арсенал" хочет Райса, Маунта и Гюндогана

"Арсенал" хочет укрепить свою полузащиту летом с помощью Деклана Райса из "Вест Хэма", Мейсона Маунта из "Челси" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".

24-летнего Райса уже достаточно давно связывают с переходом в "Арсенал", и ожидается, что этот сезон станет последним в "Вест Хэме" для Деклана, жаждущего выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Райс является целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако The Athletic утверждает, что в дополнение к Деклану главный тренер "канониров" Микель Артета хочет заполучить еще и Маунта с Гюндоганом.



Сейчас у 24-летнего Маунта остается только один год по контракту, и "Челси" будет вынужден продать своего воспитанника, если достичь компромисса по новой сделке не удастся.



Однако в борьбе за Маунта "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".



Что касается 32-летнего Гюндогана, то он может достаться "канонирам" бесплатно ввиду истекающего в конце сезона контракта. По мнению Артеты, Илкай стал бы идеальной заменой для Гранита Джаки, который уже одной ногой находится в "Байере".