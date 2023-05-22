"Арсенал" хочет Райса, Маунта и Гюндогана

Илкай Гюндоган "Арсенал" хочет укрепить свою полузащиту летом с помощью Деклана Райса из "Вест Хэма", Мейсона Маунта из "Челси" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити".

24-летнего Райса уже достаточно давно связывают с переходом в "Арсенал", и ожидается, что этот сезон станет последним в "Вест Хэме" для Деклана, жаждущего выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Райс является целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно, однако The Athletic утверждает, что в дополнение к Деклану главный тренер "канониров" Микель Артета хочет заполучить еще и Маунта с Гюндоганом.

Сейчас у 24-летнего Маунта остается только один год по контракту, и "Челси" будет вынужден продать своего воспитанника, если достичь компромисса по новой сделке не удастся.

Однако в борьбе за Маунта "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".

Что касается 32-летнего Гюндогана, то он может достаться "канонирам" бесплатно ввиду истекающего в конце сезона контракта. По мнению Артеты, Илкай стал бы идеальной заменой для Гранита Джаки, который уже одной ногой находится в "Байере".


Метки Арсенал, Вест Хэм, Гюндоган, Манчестер Сити, Маунт, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 991

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Последние комментарии:




  1. bergkamp-1886 22.05.2023 15:34 # bergkamp-1886
    Нафиг нам гюндоган и маунт

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  2. chelsea88 22.05.2023 15:09 # chelsea88
    Вуахахахах)))))
    А аснл любят когда их наxyй посылают я смотрю)

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  3. yxaxaxaxaxa 22.05.2023 15:06 # yxaxaxaxaxa
    раскатай губу , закатай обратно

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  4. easports 22.05.2023 14:32 # easports
    Жорж, Гюндоган - куда двух стариков то. Нужна молодость и физическая мощь в ПЗЩ.

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  5. true-manc 22.05.2023 14:27 # true-manc
    очередные 200 млн на лето ротете, чтобы бороться за попадание в четверку)))

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  6. narcot 22.05.2023 14:24 # narcot
    опять арсосал середняков у конкурентов забирает)

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  7. arsenverim 22.05.2023 14:19 # arsenverim
    Учитывая, что у Сити есть Рико Льюис можно конечно, но тогда нам придется отпустить Патино, что только навредит нам в будущем)

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  8. suddenly 22.05.2023 14:14 # suddenly
    И зачем Гюндогану в Арсенал переходить? Ему что, надоело трофеи выигрывать. Кто вообще эти новости придумывает? Ладно его там в Барселону сватают, там всё таки климат и жизнь другая, да и трофеи с Барселоной можно выигрывать. Он же не сидит на скамейке как Жезус или Зинченко, что бы идти в команду попроще ради места в стартовом составе.

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  9. vagifspurs 22.05.2023 14:13 # vagifspurs
    Илкай в Арсенал? Оруууууууууууууу

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