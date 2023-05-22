Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"
Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", готов пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в "Интере".
Этот сезон Лукаку проводит за "Интер" на правах аренды из "Челси", отметившись девятью голами в рамках Серии А.
Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, приоритет Ромелу в том, чтобы остаться на "Сан-Сиро" после окончания этого сезона.
Лукаку даже согласен отказаться от части зарплаты, чтобы его аренда была продлена на сезон 2023/24, однако этого может оказаться мало.
Дополнительно "Интеру" нужно квалифицироваться в Лигу Чемпионов и получить скидку по арендной плате от "Челси", и тогда 30-летний бельгиец сможет остаться.
22.05.2023 13:00
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Нужно пойти ему навстречу. В АПЛ от этого мешка толку 0.
А купить его никто не сможет и не захочет.
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