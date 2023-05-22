Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"

Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", готов пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в "Интере".

Этот сезон Лукаку проводит за "Интер" на правах аренды из "Челси", отметившись девятью голами в рамках Серии А.



Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, приоритет Ромелу в том, чтобы остаться на "Сан-Сиро" после окончания этого сезона.



Лукаку даже согласен отказаться от части зарплаты, чтобы его аренда была продлена на сезон 2023/24, однако этого может оказаться мало.



Дополнительно "Интеру" нужно квалифицироваться в Лигу Чемпионов и получить скидку по арендной плате от "Челси", и тогда 30-летний бельгиец сможет остаться.