Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в "Интере"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку, принадлежащий "Челси", готов пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы продлить свое пребывание в "Интере".

Этот сезон Лукаку проводит за "Интер" на правах аренды из "Челси", отметившись девятью голами в рамках Серии А.

Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, приоритет Ромелу в том, чтобы остаться на "Сан-Сиро" после окончания этого сезона.

Лукаку даже согласен отказаться от части зарплаты, чтобы его аренда была продлена на сезон 2023/24, однако этого может оказаться мало.

Дополнительно "Интеру" нужно квалифицироваться в Лигу Чемпионов и получить скидку по арендной плате от "Челси", и тогда 30-летний бельгиец сможет остаться.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 469

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. yela 22.05.2023 13:06 # yela
    Нужно пойти ему навстречу. В АПЛ от этого мешка толку 0.
    А купить его никто не сможет и не захочет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: