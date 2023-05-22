Джака: "Артета — более чем правильный тренер для "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака назвал своего наставника Микеля Артету "более чем правильным тренером", чтобы привести "канониров" к титулу Премьер-Лиги.

Как и год назад, в концовке этого сезона с "Арсеналом" приключился спад. И если тогда "канониры" остались без путевки в Лигу Чемпионов, то на сей раз они упустили титул Премьер-Лиги.



Однако Джака призывает смотреть шире, ведь большую часть сезона "Арсенал" уверенно шел к цели под управлением Артеты.



"Является ли Артета правильным человеком, чтобы привести "Арсенал" к титулу? Вы можете забыть этот вопрос — он более чем правильный тренер для этой команды".



"Нельзя забывать, как мы трудились на протяжении 11 месяцев. Конечно, сейчас люди смотрят на последние два матча, когда мы упустили титул, но не забывайте нашу работу на протяжении 11 месяцев".



"Думаю, если бы до начала сезона кто-нибудь сказал нам, что мы будем в таком положении, каждый бы подписался на это. Несомненно, нашей целью было вернуться в топ-4. Сейчас мы вторые".



"Конечно, когда ты так близок к титулу, ты хочешь завоевать его. Но мы там, где находимся, и мы заслуживаем здесь быть. Посмотрим, что случится в следующем сезоне. Мы должны сделать следующий шаг".



"Да, это грустный день для нас, для каждого, для всех фанатов "Арсенала". Мы не хотели, чтобы это закончилось таким образом, но теперь это случилось, и титул упущен".



"Сейчас сложно говорить о случившемся, потому что мы расстроены, и нам грустно, но нельзя опускать руки. Думаю, мы очень хорошо трудились 11 месяцев. Давайте насладимся последним матчем дома и давайте смотреть вперед", — цитирует Джаку Evening Standard.