Ван Дейк уверен, "Ливерпуль" будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его клуб будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов.
Сыграв с "Астон Виллой" вничью в минувшую субботу (1:1), "Ливерпуль" практически лишился шансов завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
Начиная с сезона 2016/17, "Ливерпуль" неизменно оформлял путевку в Лигу Чемпионов, однако Ван Дейк не видит трагедии в том, что на сей раз этого не произойдет.
"Предсезонный период будет иметь огромное значение. Каждый знает, что мы находимся в небольшом переходом периоде, и если бы я был перспективным игроком, у которого есть варианты и в дверь к которому стучится "Ливерпуль", я был бы очень, очень заинтересован".
"Я не думаю, что непопадание в Лигу Чемпионов это сильно изменит, но если у кого-нибудь есть амбиции играть в Лиге Чемпионов любой ценой, то это их выбор", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.
22.05.2023 11:00
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20.05.2023 22:39 #
bes-ter
Да будет он играть в ЛЧ, что за хрень,Пеп поможет ему 10 числа
Источник: http://fapl.ru/posts/100494/?c=1#c7782819
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Зеропуки, зеропуки
Без ЛЧ вы просто суки
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Сами себя утешьте суки ебаные далбоебы
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