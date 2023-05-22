Ван Дейк уверен, "Ливерпуль" будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его клуб будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов.

Сыграв с "Астон Виллой" вничью в минувшую субботу (1:1), "Ливерпуль" практически лишился шансов завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Начиная с сезона 2016/17, "Ливерпуль" неизменно оформлял путевку в Лигу Чемпионов, однако Ван Дейк не видит трагедии в том, что на сей раз этого не произойдет.

"Предсезонный период будет иметь огромное значение. Каждый знает, что мы находимся в небольшом переходом периоде, и если бы я был перспективным игроком, у которого есть варианты и в дверь к которому стучится "Ливерпуль", я был бы очень, очень заинтересован".

"Я не думаю, что непопадание в Лигу Чемпионов это сильно изменит, но если у кого-нибудь есть амбиции играть в Лиге Чемпионов любой ценой, то это их выбор", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2023 11:00

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  1. true-manc 22.05.2023 11:46 # true-manc
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  2. alexomck 22.05.2023 11:13 # alexomck
    20.05.2023 22:39 #
    bes-ter

    Да будет он играть в ЛЧ, что за хрень,Пеп поможет ему 10 числа

    Источник: http://fapl.ru/posts/100494/?c=1#c7782819

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  3. chop 22.05.2023 11:10 # chop
    Зеропуки, зеропуки
    Без ЛЧ вы просто суки

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  4. chr1s8rown 22.05.2023 11:02 # chr1s8rown
    Сами себя утешьте суки ебаные далбоебы

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