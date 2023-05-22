Ван Дейк уверен, "Ливерпуль" будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк уверен, что его клуб будет привлекателен для игроков и без Лиги Чемпионов.

Сыграв с "Астон Виллой" вничью в минувшую субботу (1:1), "Ливерпуль" практически лишился шансов завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.



Начиная с сезона 2016/17, "Ливерпуль" неизменно оформлял путевку в Лигу Чемпионов, однако Ван Дейк не видит трагедии в том, что на сей раз этого не произойдет.



"Предсезонный период будет иметь огромное значение. Каждый знает, что мы находимся в небольшом переходом периоде, и если бы я был перспективным игроком, у которого есть варианты и в дверь к которому стучится "Ливерпуль", я был бы очень, очень заинтересован".



"Я не думаю, что непопадание в Лигу Чемпионов это сильно изменит, но если у кого-нибудь есть амбиции играть в Лиге Чемпионов любой ценой, то это их выбор", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.