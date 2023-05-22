Слот заявил, что отказал "Лидсу", а теперь решает насчет "Тоттенхэма"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот объявил, что ранее в этом сезоне отказ "Лидсу", а также намекнул на свою готовность отправиться в "Тоттенхэм".

По словам Слота, "Лидс" обратился к нему, когда увольнял Джесси Марша, однако Арне предпочел остаться в "Фейеноорде", чтобы выиграть Эредивизию.



Теперь эта цель достигнута, и 44-летний голландец готов обсудить свой переход в "Тоттенхэм", для которого он является целью номер один.



"Каждому нужна ясность и быстро. Я отказал "Лидсу" зимой, а теперь нужно решить, остаюсь я или ухожу".



"Мой уход может пойти на пользу клубу ("Фейеноорду"), но если это не будет клуб мечты, то я останусь".



"В футболе это распространенное дело, что ты разговариваешь с клубами. Я не утверждаю, что уже делаю это, но мне не запрещено разговаривать с другими клубами", — сообщил Слот ESPN.