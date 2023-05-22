Гюндоган: "Мои руки готовы поднять еще два трофея"

Капитан "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил, что его команда предвкушает возможность завоевать еще два трофея в этом сезоне.

Одержав победу 1:0 над "Челси" и отпраздновав чемпионство в Премьер-Лиге, теперь "Сити" может сосредоточить свое внимание на финалах Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Гюндоган безмерно гордится своей командой, но только титулом Премьер-Лиги не готов довольствоваться в этом сезоне.



"Помочь клубу завоевать третий титул Премьер-Лиги подряд — это нечто очень особенное".



"Вне всяких сомнений, Премьер-Лига — это самое требовательное соревнование с самой высокой конкуренцией в мире, и это говорит все о нашем достижении".



"Здесь такая талантливая и такая особенная команда, и быть ее капитаном в этом сезоне — невероятная привилегия".



"Также я бы хотел поблагодарить Пепа, весь технический персонал и каждого, кто трудится в этом футбольном клубе".



"Каждый день они обеспечивают нам, игрокам, все необходимое для достижения успеха. Мы бы ни за что не завоевали этот титул без их поддержки".



"Невероятно завоевать этот трофей три раза подряд и пять раз за шесть лет. Такого рода мастерство и стабильность многое говорят о "Манчестер Сити" и гарантируют клубу хорошие шансы на успех в будущем".



"Я никогда не забуду этот сезон. Наши удивительные фанаты были с нами каждый шаг на этом пути. Я не думаю, что без их удивительной поддержки мы бы смогли достичь того, чего достигли в последние шесть месяцев".



"Их страсть и поддержка так важны и так вдохновляют всех нас. Надеюсь, завоевание очередного титула — подходящий способ отблагодарить всех наших фанатов".



"Впереди еще два финала, и мы предвкушаем их. Мои руки готовы поднять еще два трофея", — цитирует Гюндогана Daily Mail.