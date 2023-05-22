Невеш намекнул на уход из "Вулверхэмптона"
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш намекнул, что может уйти в клуб из Лиги Чемпионов грядущим летом.
Невеш сыграл 252 матча и забил 30 голов за "Вулверхэмптон" с 2017 года. Рубен под овации трибун покидал поле "Молинью" в поединке против "Эвертона" в минувшую субботу (1:1).
26-летний португалец не скрывает того, что это, возможно, было его прощание с болельщиками "волков".
"Я хочу быть здесь, но я никогда не скрывал, что хочет играть в Лиге Чемпионов. Это сложное решение. Мне и моей семье нравится быть здесь, но в футболе ты должен стремиться к своим главным целям".
"Еще ничего не случилось. Если это был мой последний матч здесь, то это было очень приятно, и я очень благодарен за эти шесть сезонов", — цитирует Невеша The Independent.
22.05.2023 08:00
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