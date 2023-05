Светская хроника за понедельник

Виктор Осимхен рвется в Премьер-Лигу. "Манчестер Юнайтед" готов поспорить за Душана Влаховича. Шейх Джассим может купить "Вест Хэм". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен предпочитает отправиться в Премьер-Лигу, несмотря на интерес со стороны ПСЖ. (Daily Mirror)



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет приобрести нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона. (Defensa Central)



"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича. (Football Transfers)



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр может перейти в "Вест Хэм" или "Тоттенхэм". (Football Transfers)



"Арсенал", "Ливерпуль" и "Барселона" заинтересованы в полузащитнике "Баварии" Йозуа Киммихе. (Marca)



"Ливерпуль" практически согласовал условия личного контракта с полузащитником "Брайтона" Алексисом Макаллистером. (Fabrizio Romano)



"Челси" вступил в борьбу с "Ливерпулем" и "Астон Виллой" за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Record)



"Барселона" договорилась с агентом полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша, который, вероятно, будет обменят на Ансу Фати. (Sport)



"Астон Вилла" задумывается о приглашении нападающего "Юнайтед" Антони Мартиаля. (Football Transfers)



"Вилла" и "Вулверхэмптон" претендуют на 19-летнего полузащитника "Страсбура" Хабиба Диарра, оцениваемого в 20 миллионов фунтов. (The Sun)



Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо хочет пригласить полузащитника Юри Тилеманса, чей контракт с "Лестером" истекает в конце сезона. (Gazzetta dello Sport)



"Кристал Пэлас" хочет подписать свободным агентом полузащитника "Борнмута" Джефферсона Лерма. (The Sun)



"Ноттингем Форест" постарается выкупить у "Юнайтед" голкипера Дина Хендерсона, которого "лесники" взяли в аренду на этот сезон. (The Telegraph)



"Манчестер Сити" готов продать голкипера Зака Стеффена, который сейчас выступает за "Мидлсбро" на правах аренды. (The Sun)



"Брайтон" готов блокировать любые предложения насчет вингера Каору Митомы, но Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо, вероятно, будут проданы летом. (Football Insider)



Другое



Шейх Джассим готов переключиться на "Вест Хэм", если не сможет купить "Юнайтед". (El Pais)



"Тоттенхэм" возобновил переговоры с бывшим наставником "Баварии" Юлианом Нагельсманном. (The Times)



"Лестер" планирует обратиться к бывшему главному тренеру "Челси" Грэму Поттеру. (Football Insider)



"Юнайтед" разрешил защитнику Лисандро Мартинесу вернуться на родину в Аргентину, чтобы продолжить восстановление после перелома стопы. (Daily Mail)



Экс-капитан "Челси" Джон Терри продал за 23 млн. фунтов особняк 18-го века, который купил в 2019 году за 4.1 млн. фунтов. (The Sun)



Бывший болбой "Суонси", которого в январе 2013 пнул выступавший за "Челси" Эден Азар, вошел в рейтинг богатейших людей Британии в возрасте до 35 лет. Свое состояние молодой человек сколотил на продажах водки под брендом AU Vodka. (The Times)