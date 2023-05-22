Де Дзерби:"Вывести "Брайтон" в Европу — это престижнее титула с топ-клубом"
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что попадание его клуба в еврокубки — это более весомый результат, чем завоевание титула Премьер-Лиги с каким-нибудь грандом.
Победа 3:1 над "Саутгемптоном" в воскресенье гарантировала "Брайтону" путевку минимум в Лигу Конференций.
"Чайкам" достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах, чтобы обеспечить себе попадание в Лигу Европы, но Де Дзерби уже гордится достигнутым.
"Это престижнее, чем выиграть Премьер-Лигу с одной из команд "большой шестерки".
"Для меня честь быть тренером "Брайтона" и работать с этими игроками. Я хочу остаться надолго".
"Правда в том, что я не хочу расставаться с этой группой, потому что я наслаждаюсь работой с ними. Это группа игроков высокого уровня, и я не хочу лишаться этого. Мне повезло работать вместе с ними и быть здесь в этот момент".
"Для меня и моего штаба будет новым вызовом готовить эту команду играть по три матча в неделю. Мы будем выступать в четырех соревнованиях, и это говорит о прогрессе клуба. Нам потребуется соответствующий подбор игроков", — сообщил Де Дзерби BBC Radio 5.
22.05.2023 00:05
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