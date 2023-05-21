Гвардиола: "Арсенал" подстегивал нас до предела"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поблагодарил "Арсенал", который помог его команде резко прибавить в концовке сезона.

В воскресенье против "Челси" подопечные Гвардиолы одержали свою 12-ю победу подряд в Премьер-Лиге (1:0), причем сделали это уже в статусе новоиспеченных чемпионов.



На протяжении этой серии у Гвардиолы и его игроков было ощущение, что у них нет права на ошибку, иначе титул достанется "Арсеналу", и поэтому Хосеп благодарен своему бывшему ассистенту Микелю Артете.



"У людей есть тенденция недооценивать. Они ("Арсенал") — победители".



"Мы с "Арсеналом" подстегивали друг друга, но они все равно были исключительны. Они должны гордиться тем, чего достигли. Реальность такова, что им нужно поддерживать этот уровень, но для меня они — победители".



"Они заставили меня думать о том, что мне нужно сделать, чтобы победить их. Это то, что они сделали с нами. Мы не знали усталости, не сдавались и испытывали ощущение, что нам нужно побеждать, иначе титул не будет возможен. Это нам очень помогло".



"Все знают о моих отношениях с Микелем — поздравляю их с тем, чего они достигли. Он вернул их к тому, чем "Арсенал" был в прошлом".



"Это похоже на "Ливерпуль" в предыдущие сезоны, они подстегивали нас до предела", — цитирует Гвардиолу The Independent.