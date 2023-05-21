Лэмпард подтвердил, что покинет "Челси" в конце сезона

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что не станет частью тренерского штаба своего сменщика.

Напомним, Лэмпард принял управление первой командой "Челси" после увольнения Грэма Поттера. При Фрэнке "синие" провели девять матчей, проиграв семь из них.



Согласно слухам, в данный момент "Челси" находится на пороге назначения Маурисио Почеттино, который приведет собственную команду помощников, и после поражения 1:0 от "Манчестер Сити" Лэмпард подтвердил, что его будущее лежит по другую сторону.



"Бесспорно, придет новый наставник и приведет своих тренеров".



"Чего может добиться эта команда в будущем? Это в их руках. Я не могу сказать, сколько времени им потребуется. Это зависит от игроков и избранного клубом направления. Премьер-Лига становится тяжелее", — цитирует Лэмпарда The Independent.