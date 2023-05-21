Окслейд-Чемберлен намекнул на переход в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен намекнул, что перейдет в другой клуб Премьер-Лиги.

Накануне 29-летний Окслейд-Чемберлен попрощался с "Энфилдом", хотя и не принял участия в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" (1:1).



"Ливерпуль" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт Алекса, однако экс-полузащитник "Арсенала" и "Саутгемптона" планирует вернуться на "Энфилд" в качестве игрока другой команды.



"Я не знаю, что случится дальше. Это будет насыщенное лето, ведь я буду возить с сыном. Что будет дальше покажет время. Но да, я, наверное, вернусь сюда в некоторый момент — с другой раздевалкой, противостоя этим фанатам, как я уже делал прежде".



"Я постараюсь изо всех сил, и если мне удастся забить или вроде того, я не буду праздновать, я обещаю вам это, потому что я так сильно уважаю клуб за все то, через что я прошел здесь".



"Но я сказал Виргилу (Ван Дейку), что мне, возможно, впервые удастся обвести его!" — сообщил Окслейд-Чемберлен официальному веб-сайту Премьер-Лиги.