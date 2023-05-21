Альварес принес "Сити" победу над "Челси"

В своем первом матче в статусе новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Челси" благодаря быстрому голу Хулиана Альвареса.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола произвел аж девять изменений в стартовом составе по сравнению с победой 4:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов в минувшую среду. Уцелели только Мануэль Аканджи и Кайл Уолкер. Эрлинг Холанд оказался в запасе.



В старт "синих" вернулись Кепа Аррисабалага, Весле Фофана, Сесар Аспиликуэта, Рубен Лофтус-Чик и Кай Хаверц.



Несмотря на далекий от оптимального состава, "Сити" сразу же принялся диктовать игру и уже на 12-й минуте открыл счет. Хулиан Альварес получил мяч на границе штрафной от Коула Палмера, вошел внутрь площадки и пробил низом — 1:0.



Хозяева вчистую переигрывал своего соперника, который даже с огромным трудом пересекал центральную линию поля.



На 24-й минуте Палмер наносил удар с рикошетом от Фофана, однако Трево Чалоба избавил гостей от второго пропущенного гола, остановив летевший в пустые ворота мяч.



На 33-й минуте "Челси" впервые показал зубы. Рахим Стерлинг вышел один на один, левее центра, но не смог пробить Штефана Ортегу.



Спустя три минуты "синие" создали еще один момент, но удар Конора Галлахера головой пришелся в штангу ворот Ортеги.



"Челси" явно прибавил в концовке первого тайма, но для ответного гола сделал недостаточно.



На 58-й минуте "Сити" ответил своим попаданием в штангу. Это Калвин Филлипс головой замыкал подачу штрафного Риядом Махрезом.



На 65-й минуте Стерлинг снова мог огорчить свою бывшую команду, однако Джон Стоунс с линии ворот вынес мяч ворот после удара Рахима.



На 71-й минуте Махрез вывел Альвареса на пустые ворота, но этот гол не был засчитан, поскольку Рияд подыграл себе рукой.



В концовке Гвардиола выпустил ряд ключевых игроков, что позволило "горожанам" взять игру под свой контроль и удержать победу.



Этот матч уже не имел турнирного значения для "Сити", однако "горожане" показали себя профессионалами и все равно одержали победу — благо находящийся в кризисе соперник к этому располагал.



"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче