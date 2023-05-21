Альварес принес "Сити" победу над "Челси"
В своем первом матче в статусе новоиспеченного чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" одержал победу 1:0 над "Челси" благодаря быстрому голу Хулиана Альвареса.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола произвел аж девять изменений в стартовом составе по сравнению с победой 4:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов в минувшую среду. Уцелели только Мануэль Аканджи и Кайл Уолкер. Эрлинг Холанд оказался в запасе.
В старт "синих" вернулись Кепа Аррисабалага, Весле Фофана, Сесар Аспиликуэта, Рубен Лофтус-Чик и Кай Хаверц.
Несмотря на далекий от оптимального состава, "Сити" сразу же принялся диктовать игру и уже на 12-й минуте открыл счет. Хулиан Альварес получил мяч на границе штрафной от Коула Палмера, вошел внутрь площадки и пробил низом — 1:0.
Хозяева вчистую переигрывал своего соперника, который даже с огромным трудом пересекал центральную линию поля.
На 24-й минуте Палмер наносил удар с рикошетом от Фофана, однако Трево Чалоба избавил гостей от второго пропущенного гола, остановив летевший в пустые ворота мяч.
На 33-й минуте "Челси" впервые показал зубы. Рахим Стерлинг вышел один на один, левее центра, но не смог пробить Штефана Ортегу.
Спустя три минуты "синие" создали еще один момент, но удар Конора Галлахера головой пришелся в штангу ворот Ортеги.
"Челси" явно прибавил в концовке первого тайма, но для ответного гола сделал недостаточно.
На 58-й минуте "Сити" ответил своим попаданием в штангу. Это Калвин Филлипс головой замыкал подачу штрафного Риядом Махрезом.
На 65-й минуте Стерлинг снова мог огорчить свою бывшую команду, однако Джон Стоунс с линии ворот вынес мяч ворот после удара Рахима.
На 71-й минуте Махрез вывел Альвареса на пустые ворота, но этот гол не был засчитан, поскольку Рияд подыграл себе рукой.
В концовке Гвардиола выпустил ряд ключевых игроков, что позволило "горожанам" взять игру под свой контроль и удержать победу.
Этот матч уже не имел турнирного значения для "Сити", однако "горожане" показали себя профессионалами и все равно одержали победу — благо находящийся в кризисе соперник к этому располагал.
"Манчестер Сити" — "Челси". Отчет о матче
21.05.2023 20:00
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в голос с педиков, мало того что бесхарактерные сучки, так еще и безмозглые))) 10 лет доказывали всему фаплу что сосут потому что бедные и прям такие нестяжатели за стадион вынуждены платить ко-ко-ко денег нет а потом пришел я и разоблачил басни гомосеков, доказав всем что они мешок и тупо тратят бабло на всякий шлак просто)))
Источник: http://fapl.ru/posts/100499/?c=1#c7783136
(ответить)
Cостав Арсенала 22/23, купленные игроки:
Аарон Рамсдейл - куплен 21/22 - 28 млн евро
Основа:
Виллиам Салиба - куплен 19/20 - 30 млн евро
Габриэль Магаляеш - куплен 20/21 - 26 млн евро
Олександр Зинченко - куплен 22/23 - 35 млн евро
Бен Уайт - куплен 21/22 - 58.50 млн евро
Запасные:
Якуб Кивиор - куплен 22/23 - 25 млн евро
Киран Тирни - куплен 19/20 - 27 млн евро
Роб Холдинг - куплен 16/17 - 3 млн евро
Такехиро Томиясу - куплен 21/22 - 18.60 млн евро
Основа:
Томас Парти - куплен 20/21 - 50 млн евро
Мартин Одегар - куплен 21/22 - 35 млн евро
Гранит Джака - куплен 16/17 - 45 млн евро
Запасные:
Жоржиньо - куплен 22/23 - 11.30 млн евро
Локонга - куплен 22/23 - 17.50 млн евро
Эльнени - куплен 15/16 - 12.50 млн евро
Фабио Виейра - куплен 22/23 - 35 млн евро
Основа:
Габриэль Мартинелли - куплен 19/20 - 7.10 млн евро
Габриэль Джезус - куплен 22/23 - 52.2 млн евро
Запасные:
Леандро Троссар - куплен 22/23 - 24 млн евро
(ответить)
Состав Сити 22/23, купленные игроки:
Эдерсон - куплен 17/18 - 40 млн евро
Основа:
Рубен Диаш - куплен 20/21 - 71.60 млн евро
Натан Аке - куплен 20/21 - 45.30 млн евро
Кайл Уокер - куплен 17/18 - 52.70 млн евро
Джон Стоунс - куплен 16/17 - 55.60 млн евро
Запасные:
Эймерик Лапорта - куплен 17/18 - 65 млн евро
Жоао Кансело - куплен 19/20 - 65 млн евро
Мануэль Аканджи - куплен 22/23 - 17 млн евро
Серхио Гомез - куплен 22/23 - 13 млн евро
Основа:
Родри - куплен 19/20 - 70 млн евро
Кевин де Брюйне - куплен 15/16 - 76 млн евро
Бернардо Сильва - куплен 17/18 - 50 млн евро
Джек Грилиш - куплен 21/22 - 117.50 млн евро
Илкай Гюндоган - куплен 16/17 - 27 млн евро
Запасные:
Рияд Марез - куплен 18/19 - 67.80 млн евро
Калвин Филлипс - куплен 22/23 - 49 млн евро
Основа:
Эрлинг Холланд - куплен 22/23 - 60 млн евро
(ответить)
20.05.2023 22:03 # удалить
mc-od
We are the Champions! 3 in a row! Все как я и предсказывал.)
Всех КОРОЛЕЙ, вернее ХАНОВ, ну и всех адекватов фупли с чемпиком!
Источник: http://fapl.ru/posts/100495/?c=1
По-чемпионски, на классе, молодняком...
C'mon XAAHbI! C'mon KPACUBO! (c) #ТреблНаш
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Английский ПСЖ)
(ответить)
Разница 1 места от второго
-----------------------------------Траты (Прибыль), млн евро (согласно https://www.transfermarkt.co.uk)
---------------------Арабская помойка----------------------Арсенал
22/23________________150.50 (162.17)__________192.36 (23.80)
21/22________________138.90 (93.80)___________167.40 (31.40)
20/21________________173.40 (64.00)____________86 (19.15)
19/20________________166.82 (71.00)___________160.80 (53.65)
18/19_________________78.59 (57.60)____________80.15 (9.10)
17/18________________317.50 (91.35)____________152.85 (162.00)
16/17________________216.25 (35.35)____________113.00 (10.35)
15/16________________208.47 (67.44)_____________26.50 (2.50)
14/15________________102.80 (30.30)____________118.98 (27.80)
13/14________________115.50 (11.30)_____________49.25 (12.15)
12/13_________________61.95 (44.30)_____________56.00 (65.85)
11/12_________________91.05 (31.20)_____________65.48 (78.29)
10/11________________183.61 (40.15)_____________23.00 (8.10)
09/10________________147.30 (29.20)_____________12.00 (47.70)
08/09________________157.35 (26.50)_____________40.15 (25.80)
(ответить)
Челси хуета 100500 состав сити обыграть не смогли)) такие лохи это пизда
(ответить)
21.05.2023 19:57 #
takernotagiver
Что ты бля несешь? Рынок сломался после прихода Абрамовича.
Источник: http://fapl.ru/posts/100499/?c=1#c7783393
> Летом 2001 года Хуан Себастьян Верон перебрался в английскую Премьер-лигу, перейдя в «Манчестер Юнайтед» за 30 млн. фунтов, установив трансферный рекорд Англии.
> 22 июля 2002 года Рио Фердинанд заключил пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Его трансфер стал самым дорогим в истории британского футбола
когда малолетний дауненок пытается спорить со знатоком английского футбола номер 1 на фапли))) ето пенсы оказывается трансферный рынок ломали а не скумы, ору)))
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Хуета подзалупная. Без денег нихуя не могут
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КОРОЛИ!!!
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Лучший клуб Манчестера
Лучший клуб Англии
Лучший клуб Европы
Лучший клуб мира
Манчестер Сити. Чемпионы. Короли.
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