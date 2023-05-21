Влахович — цель номер один "Челси" на лето

"Челси" сделал Душана Влаховича своей целью номер один на летнее трансферное окно и уже сделал свое предложение о покупке нападающего "Ювентуса".

Только накануне итальянский агент Массимо Брамбати заявил, что "Челси", "Бавария" и "Атлетико" выдвинули свои предложения насчет Влаховича.



Ссылаясь на свои источники, ESPN подтверждает, что "Челси" пытается купить Влаховича. Предложение "синих" по Душану составило 80 миллионов евро (69.5 млн. фунтов).



Это предложение чуть меньше тех 81.6 млн. фунтов, за которые "Ювентус" приобрел Влаховича у "Фиорентины" в январе 2022, опередив в борьбе за Душана "Арсенал".



23-летний серб забил 23 гола в 62 матчах за "Ювентус" с учетом всех соревнований, но не чувствует себя комфортно в Турине из-за оборонительной манеры игры главного тренера Массимо Аллегри.



Дополнительно к продаже Влаховича "Ювентус" подталкивает неопределенность с попаданием в Лигу Чемпионов. В данный момент продолжается разбирательство, из-за которого с итальянского гранда могут снять 15 очков в Серии А.