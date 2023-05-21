Фофана считает, что каждый в "Челси" виноват в провальном сезоне

Защитник "Челси" Весле Фофана считает, что каждый в клубе несет ответственность за провальный сезон.

Этот сезон "Челси" завершает без трофеев и, вероятно, в нижней половине таблицы Премьер-Лиги. Фофана затрудняется объяснить, почему так произошло. По мнению Весле, это стало следствием целого ряда факторов, и винить во всем игроком было бы неправильно.



"Это сложно объяснить. Пришли новые владельцы, пришли новые игроки, новые тренеры".



"В Премьер-Лиге сильна каждая команда, и у тебя нет времени. А также ты играешь в Лиге Чемпионов, так что это сложно".



"Я не знаю точную причину, почему это плохой сезон, но нет сомнений, что дело в игроках, дело в клубе, дело в каждом".



"Дело не только в том, что тренеры приходили и уходили. Дело не только во владельце, дело не только в новых игроках. Дело в каждом. Мы являемся командой. И когда мы выступаем плохо, то плох каждый", — цитирует Фофана talkSPORT.