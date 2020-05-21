Арне Слот отдал указание агенту насчет "Тоттенхэма"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот попросил своего агента Рафаэлу Пименту достичь договоренности о своем переходе в "Тоттенхэм".

Слот является целью номер один "Тоттенхэма", находящегося в поисках нового рулевого после расставания с Антонио Конте в марте.



"Фейеноорд" уже дал понять, что готов сражаться за сохранение Слота, однако сам Арне не хочет упускать возможность возглавить один из ведущих клубов Премьер-Лиги, хотя и находящийся в кризисе.



Поэтому, как сообщает Daily Mirror, Слот отдал соответствующее указание Пименте, которая взяла на себя управление империей умершего чуть более года назад Мино Райолы.



Прошлым летом Пимента помогла "Манчестер Сити" согласовать приобретение нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии". Теперь Рафаэла постарается перевезти в Англию другого своего клиента.



Контракт Слота с "Фейеноордом" предполагает отступные в 6 миллионов фунтов, однако активировать этот пункт можно будет только через год. Поэтому "Тоттенхэму" придется раскошелиться примерно на 10 млн. фунтов, чтобы чемпионы Эредивизии согласились отпустить Арне.



Сообщается, что Пимента уже провела две встречи с боссами "Тоттенхэма", и после окончания сезона Премьер-Лиги стороны увидятся еще раз.