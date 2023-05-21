Агбонлахор объяснил неважную игру "Ливерпуля" отсутствием Клоппа на бровке

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор считает, что "Ливерпуль" в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" подвело отсутствие своего главного тренера Юргена Клоппа на бровке.

Пропустив от Джейкоба Рэмси в середине первого тайма, "Ливерпуль" только на предпоследней минуте матча сумел вырвать ничью 1:1 против "Виллы".



Этот результат практически лишил "Ливерпуль" шансов на попадание в Лигу Чемпионов, а неважную игру "красных" Агбонлахор объясняет тем, что Клопп пропускал этот матч из-за дисквалификации.



"Ливерпулю" не хватало энергии, не хватало изобретательности — по крайней мере, в первые 70 минут. Это исходит от Клоппа, который не держит свой рот на замке".



"Здесь же он отбывал дисквалификацию, оказавшись на трибунах, а не на бровке. Будь Клопп на бровке, игроки не играли бы таким образом, он бы им этого не позволил".



"Конечно, "Вилла" действовала выдающимся образом. Но эта игра "Ливерпуля" не является нормальной. Тебе нужен твой тренер в столь большом матче, потому что он не может держать свой рот на замке", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.