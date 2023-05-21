Лэмпард: "Я люблю Джека Грилиша"

Джек Грилиш Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался в симпатиях к плеймейкеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу.

В 2021 году "Сити" обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, пригласив Грилиша из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов.

Грилиш долго привыкал к футболу Хосепа Гвардиолы и постоянно находился под огромным давлением из-за своего ценника, однако в этом сезоне Джек по-настоящему раскрылся, утвердившись ключевым игроком "горожан".

Лэмпард восхищался Грилишем и раньше, но то, как Джек адаптировался к футболу "Сити", по-настоящему впечатляет Фрэнка.

"Я люблю Джека Грилиша, я его огромный фанат и всегда таковым был".

"Ты наблюдаешь за становлением игроков, особенно когда это молодые английские игроки с мастерством и характером, и у него в избытке того и другого".

"В последние год или два к нему было приковано большое внимание из-за того, какую цену "Манчестер Сити" заплатил за его. Были большие вопросы насчет того, правильное это приобретение или нет".

"Однако он развил свою игру в плане работы без мяча и исполнения своей роли в их структуре команды. А то, что он делает с мячом, всегда становится лучше".

"Он и его команда заслуживают настоящей похвалы. Если ты не показываешь, что нужно показывать в их команде, ты не будешь играть. Не все игроки хорошо реагируют на эту ситуацию, но Джек отреагировал абсолютно великолепным образом. Он игрок топ-уровня", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Грилиш, Лэмпард, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 570

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  1. breadpeat 21.05.2023 15:02 # breadpeat
    ну хоть кто то

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  2. true-manc 21.05.2023 14:40 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. superglor 21.05.2023 14:32 # superglor
    Грилиш, как и сам Лэмпард, примеры того, что нужно вовремя перейти в топ-клуб. Грилиш добился всего в родной Вилле, а Лэмпард в родном Вест Хэме. И потом они перешли в топ-клубы и взяли АПЛ.

    Ну а Джеррард так и остался верен своему середняку и без медальки АПЛ.

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  4. electric 21.05.2023 14:17 # electric
    Не новость как-бы...

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