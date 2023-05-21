Лэмпард: "Я люблю Джека Грилиша"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался в симпатиях к плеймейкеру "Манчестер Сити" Джеку Грилишу.

В 2021 году "Сити" обновил трансферный рекорд Премьер-Лиги, пригласив Грилиша из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов.



Грилиш долго привыкал к футболу Хосепа Гвардиолы и постоянно находился под огромным давлением из-за своего ценника, однако в этом сезоне Джек по-настоящему раскрылся, утвердившись ключевым игроком "горожан".



Лэмпард восхищался Грилишем и раньше, но то, как Джек адаптировался к футболу "Сити", по-настоящему впечатляет Фрэнка.



"Я люблю Джека Грилиша, я его огромный фанат и всегда таковым был".



"Ты наблюдаешь за становлением игроков, особенно когда это молодые английские игроки с мастерством и характером, и у него в избытке того и другого".



"В последние год или два к нему было приковано большое внимание из-за того, какую цену "Манчестер Сити" заплатил за его. Были большие вопросы насчет того, правильное это приобретение или нет".



"Однако он развил свою игру в плане работы без мяча и исполнения своей роли в их структуре команды. А то, что он делает с мячом, всегда становится лучше".



"Он и его команда заслуживают настоящей похвалы. Если ты не показываешь, что нужно показывать в их команде, ты не будешь играть. Не все игроки хорошо реагируют на эту ситуацию, но Джек отреагировал абсолютно великолепным образом. Он игрок топ-уровня", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.