Ширер: "Сити" в двух матчах от бессмертия"

Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится в двух матчах от того, чтобы навсегда войти в историю.

Поражение "Арсенала" со счетом 1:0 от "Ноттингем Форест" накануне гарантировало "Сити" пятый титул Премьер-Лиги за последние шесть лет.



В остатке сезона "горожане" также сыграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и в финале Лиги Чемпионов против "Интера", и Ширер считает, что команде Хосепа Гвардиолы предоставилась уникальная возможность.



"О них будут говорить годами, если они смогут сделать требл. Эта возможность — нечто выдающееся для них. Они в двух матчах от бессмертия", — цитирует Ширера BBC.