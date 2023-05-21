Ширер: "Сити" в двух матчах от бессмертия"
Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится в двух матчах от того, чтобы навсегда войти в историю.
Поражение "Арсенала" со счетом 1:0 от "Ноттингем Форест" накануне гарантировало "Сити" пятый титул Премьер-Лиги за последние шесть лет.
В остатке сезона "горожане" также сыграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и в финале Лиги Чемпионов против "Интера", и Ширер считает, что команде Хосепа Гвардиолы предоставилась уникальная возможность.
"О них будут говорить годами, если они смогут сделать требл. Эта возможность — нечто выдающееся для них. Они в двух матчах от бессмертия", — цитирует Ширера BBC.
21.05.2023 13:00
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"Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится в двух матчах от того, чтобы навсегда войти в историю" тут либо ширер, либо мижухло ждолбоеб
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Да, к тому же деньги с собой в гроб не возьмёшь.
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Владимир Ильич освободит таки место в мавзолее?
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