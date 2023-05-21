Ширер: "Сити" в двух матчах от бессмертия"

Хосеп Гвардиола Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится в двух матчах от того, чтобы навсегда войти в историю.

Поражение "Арсенала" со счетом 1:0 от "Ноттингем Форест" накануне гарантировало "Сити" пятый титул Премьер-Лиги за последние шесть лет.

В остатке сезона "горожане" также сыграют в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" и в финале Лиги Чемпионов против "Интера", и Ширер считает, что команде Хосепа Гвардиолы предоставилась уникальная возможность.

"О них будут говорить годами, если они смогут сделать требл. Эта возможность — нечто выдающееся для них. Они в двух матчах от бессмертия", — цитирует Ширера BBC.


Метки Манчестер Сити, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2023 13:00

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  1. tvinkovod 21.05.2023 13:15 # tvinkovod
    "Легенда английского футбола Алан Ширер заявил, что "Манчестер Юнайтед" находится в двух матчах от того, чтобы навсегда войти в историю" тут либо ширер, либо мижухло ждолбоеб

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  2. shakur 21.05.2023 13:13 # shakur
    Да, к тому же деньги с собой в гроб не возьмёшь.

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  3. alexomck 21.05.2023 13:07 # alexomck
    Владимир Ильич освободит таки место в мавзолее?

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