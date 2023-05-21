Каррагер: "Арсеналу" не хватает глубины состава"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсеналу" не хватило глубины состава, чтобы сражаться за титул Премьер-Лиги до самого конца сезона.

Своим поражением 1:0 от "Ноттингем Форест" в субботу "Арсенал" подтвердил чемпионство "Манчестер Сити", лишившись даже математических шансов настичь лидера.



По мнению Каррагера, "Арсеналу" просто не хватило сил на всю дистанцию, и Джейми советует главному тренеру "канониров" Микелю Артете совершить больше качественных приобретений летом.



"Если вы посмотрите на стартовый состав "Арсенала", то они не в миллионах миль от "Манчестер Сити", да и играют в похожем стиле".



"Но Сака сыграл каждый матч, как и сыграл каждый матч в прошлом сезоне. Некоторые из их молодых игроков не могут играть постоянно".



"Кевин Де Брюйне не играет в каждом матче за "Манчестер Сити", хотя для меня он, наверное, является лучшим игроком в Премьер-Лиге за последние четыре-пять лет".



"Но наибольшее разочарование — это тот огромный спад, который с ними случился во второй половине сезона. Мы не можем отрицать этого".



"К середине дистанции у "Арсенала" было 50 очков. Как вы знаете, сейчас тебе нужно набрать свыше 90 очков для завоевания титула, потому что есть "Манчестер Сити".



"Арсенал" может финишировать с 84. Мы можем сказать, что им не повезло и что они сделали все возможное, но это не такое огромное количество для того, кто хочет соперничать с "Манчестер Сити" до конца".



"В свое время "Ливерпуль" набирал где-то между 90 и 100, но все равно оставался без титула. Ты должен набирать 90+ очков".



"Они шли к этому, но во второй половине сезона с ними случился огромный спад, и одна из главных причин этого в том, что им не хватает глубины состава. Им нужно пригласить больше качественных игроков", — сообщил Каррагер Sky Sports.