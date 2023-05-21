Каррагер: "Арсеналу" не хватает глубины состава"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Арсеналу" не хватило глубины состава, чтобы сражаться за титул Премьер-Лиги до самого конца сезона.
Своим поражением 1:0 от "Ноттингем Форест" в субботу "Арсенал" подтвердил чемпионство "Манчестер Сити", лишившись даже математических шансов настичь лидера.
По мнению Каррагера, "Арсеналу" просто не хватило сил на всю дистанцию, и Джейми советует главному тренеру "канониров" Микелю Артете совершить больше качественных приобретений летом.
"Если вы посмотрите на стартовый состав "Арсенала", то они не в миллионах миль от "Манчестер Сити", да и играют в похожем стиле".
"Но Сака сыграл каждый матч, как и сыграл каждый матч в прошлом сезоне. Некоторые из их молодых игроков не могут играть постоянно".
"Кевин Де Брюйне не играет в каждом матче за "Манчестер Сити", хотя для меня он, наверное, является лучшим игроком в Премьер-Лиге за последние четыре-пять лет".
"Но наибольшее разочарование — это тот огромный спад, который с ними случился во второй половине сезона. Мы не можем отрицать этого".
"К середине дистанции у "Арсенала" было 50 очков. Как вы знаете, сейчас тебе нужно набрать свыше 90 очков для завоевания титула, потому что есть "Манчестер Сити".
"Арсенал" может финишировать с 84. Мы можем сказать, что им не повезло и что они сделали все возможное, но это не такое огромное количество для того, кто хочет соперничать с "Манчестер Сити" до конца".
"В свое время "Ливерпуль" набирал где-то между 90 и 100, но все равно оставался без титула. Ты должен набирать 90+ очков".
"Они шли к этому, но во второй половине сезона с ними случился огромный спад, и одна из главных причин этого в том, что им не хватает глубины состава. Им нужно пригласить больше качественных игроков", — сообщил Каррагер Sky Sports.
21.05.2023 12:00
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не всем по карману 300 млн Холланд. Только Ньюкасл может выложить миллиарды как Сити, у других команд нет безлимита на трансферы.
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Накупят Фабио Виейра, Локонг, Пепе всяких на соточку, а виноват будет Гвардиола с 17-милионным Аканжи, как обычно.
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Спасибо, кэп. А то мы без тебя не знали)
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топово байтит арсиноль на оверзакупы аля чолси. По итогу в некст сезоне с составом 30+ игроков не попадут в 4ку.
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