МЮ готов пообещать Де Хеа благодарственный матч

"Манчестер Юнайтед" готов пообещать благодарственный матч голкиперу Давиду Де Хеа, если тот подпишет новый контракт.

Ранее в мае, когда Де Хеа совершил результативную ошибку против "Вест Хэма", главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг на публику заявил, что хочет продлить сотрудничество с Давидом, чей действующий контракт истекает в конце сезона.



Однако "Юнайтед" пока не удалось уговорить 32-летнего испанца пойти на понижение своей зарплаты с 375,000 до 200,000 фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Star, в надежде совершить прорыв в переговорах о новой сделке боссы "Юнайтед" готовы гарантировать Де Хеа привилегию, которой удостаиваются очень немногие игроки.



Речь идет о проведении благодарственного матча на "Олд Траффорд", когда карьера Де Хеа в клубе подойдет к концу.



Добавим, накануне Де Хеа помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 над "Борнмутом", в 17-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке. Таким образом, Давид останется единоличным обладателем "Золотой перчатки" в этой кампании.