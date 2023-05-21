МЮ готов пообещать Де Хеа благодарственный матч

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" готов пообещать благодарственный матч голкиперу Давиду Де Хеа, если тот подпишет новый контракт.

Ранее в мае, когда Де Хеа совершил результативную ошибку против "Вест Хэма", главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг на публику заявил, что хочет продлить сотрудничество с Давидом, чей действующий контракт истекает в конце сезона.

Однако "Юнайтед" пока не удалось уговорить 32-летнего испанца пойти на понижение своей зарплаты с 375,000 до 200,000 фунтов в неделю.

Как сообщает Daily Star, в надежде совершить прорыв в переговорах о новой сделке боссы "Юнайтед" готовы гарантировать Де Хеа привилегию, которой удостаиваются очень немногие игроки.

Речь идет о проведении благодарственного матча на "Олд Траффорд", когда карьера Де Хеа в клубе подойдет к концу.

Добавим, накануне Де Хеа помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 над "Борнмутом", в 17-й раз в этом сезоне Премьер-Лиги сохранив свои ворота на замке. Таким образом, Давид останется единоличным обладателем "Золотой перчатки" в этой кампании.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 500

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mishania 21.05.2023 11:09 # mishania
    Хз. Насколько я помню всем игрокам МЮ после 10 лет в клубе предлагают.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: