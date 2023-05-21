Гвардиола запретил игрокам "Сити" отпраздновать победу над "Реалом" с шампанским
После победы 4:0 над "Реалом" в Лиге Чемпионов из раздевалки "Манчестер Сити" вынесли 60 неоткупоренных бутылок шампанского.
В минувшую среду "Сити" катком проехался по "Реалу" на "Этихад", выйдя в финал Лиги Чемпионов, где 10 июня "горожане" сразятся с "Интером".
Однако Гвардиола не позволил своим игрокам в полной мере насладиться победой над своим обидчиком по прошлогоднему полуфиналу европейского турнира.
По состоянию на вечер среды "Сити" еще не оформил титул Премьер-Лиги, вдобавок у "горожан" впереди еще один финал, помимо Лиги Чемпионов. Речь о Кубке Англии, который подопечные Гвардиолы разыграют с "Манчестер Юнайтед" 3 июня.
Таким образом, Гвардиола не разрешил своим игрокам притронуться к алкоголю, а клуб объяснил это тем, что шампанское доставили в раздевалку к окончанию матча против "Реала" "по ошибке обслуживающего персонала", сообщает Daily Mail.
21.05.2023 10:00
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Сам небось допивает)))
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