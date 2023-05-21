Почеттино дал добро на переход Онана в "Челси"

Готовящийся заступить на тренерский мостик "Челси" Маурисио Почеттино дал зеленый свет на приобретение голкипера "Интера" Андре Онана.

Предполагается, что последний рубеж — одна из позиций, о желании укрепить которые Почеттино сообщил боссам "Челси" во время переговоров. В то же время насчет Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди "синие" будут готовы выслушать предложения грядущим летом.



По информации Inter Live, приоритетной целью Почеттино на роль нового первого номера является Онана, и "Челси" может использовать своего полузащитника Матео Ковачича в качестве приманки.



Ковачич — не чужой игрок для "Интера". Матео выступал за клуб с "Сан-Сиро" с 2013 по 2015 год, после чего отправился в "Реал", а в 2018 оказался в "Челси".



Сейчас от контракта Ковачича остается только один год, поэтому "Челси" в любом случае попрощается с Матео грядущим летом. Вопрос лишь в том, будет 29-летний хорват продан или обменян на Онана.



Итальянское издание добавляет, что Ковачич, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", открыт к возвращению в "Интер".