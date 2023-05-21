Сити" хочет выменять Канселу на Киммиха

"Манчестер Сити" хочет выменять своего защитника Жоау Канселу на полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха.

Перестав ладить с главным тренером "Сити" Хосепом Гвардиолой, на вторую половину этого сезона Канселу отправился в аренду в "Баварию", которой принадлежит опция выкупа Жоау за 61 миллион фунтов.



Наставник "Баварии" Томас Тухель хотел бы сохранить Канселу, но никак не по указанной цене. И Daily Mirror утверждает, что помочь договориться двум клубам по 28-летнему португальцу может Киммих.



Гвардиола является большим поклонником таланта Киммиха и рассматривает 28-летнего игрока сборной Германии в качестве возможной замены для своего капитана Илкая Гюндогана, которого "Барселона" манит долгосрочным контрактом.



Киммих способен сыграть не только полузащитника, но и крайнего защитника, который охотно подключается в атаку, что соответствует философии Гвардиолы. От контракта Йозуа с "Баварией" остается еще два года, но игрок может быть открыт к новому вызову.