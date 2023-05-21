С Джаки снятия подозрения насчет умышленного "горчичника"

С полузащитника "Арсенала" Гранита Джаки были сняти подозрения насчет умышленной желтой карточки в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в декабре 2021.

Указанную желтую карточку Джака получил на 86-й минуте матча на "Элланд Роуд". Гранит был предупрежден за демонстративную затяжку времени, хотя на тот момент "Арсенал" уверенно вел в счете 1:4.



Тогда букмекеры зафиксировала аномальную активность по ставкам на "горчичник" Джаки в заключительные 10 минут матча. Одно из лиц поставило аж 52,000 фунтов на это событие.



Джаку заподозрили в том, что он получил желтую карточку умышленно. Игрока сборной Швейцарии даже связывали с албанской мафией.



Однако сейчас Daily Mail сообщает, что FA, Комиссия по азартным играм и Национальное агентство по борьбе с преступностью завершили свои расследования, не обнаружив явных доказательств связи Джаки с организованной преступностью. Никаких санкций в отношении Гранита принято не будет.