37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 мая, тремя поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — ЛИДС 15:30



"Вест Хэм" потерпел четыре поражения в пяти последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 первых в 2023 году. 23 процента своих очков в этом сезоне "Лидс" набрал в трех первых турах. "Белые" выиграли только одну из восьми последних встреч с "молотобойцами" с учетом всех соревнований.



Нападающий "Вест Хэма" Джанлука Скамакка продолжает свое восстановление после операции на колене.



Капитан "Лидса" Лиам Купер возвращается в строй после травмы. Тайлер Адамс, Стюарт Даллас, Марк Рока и Луис Синистерра остаются в лазарете.



БРАЙТОН — САУТГЕМПТОН 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" пропустил девять голов в трех своих последних матчах в Премьер-Лиге. "Саутгемптон" не знает побед уже 11 поединков чемпионата кряду (3 ничьи, 8 поражений). "Чайки" ни разу не уступили в четырех последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге (2 победы, 2 ничьи).



Защитник "Брайтона" Леви Колуилл, пропустивший матч против "Ньюкасл" посреди недели из-за переутомления, снова в строю. Йоэл Велтман должен залечить свое бедро, но Роберт Санчес по-прежнему отсутствует.



После 13 месяцев отсутствия с серьезным повреждением колена за "Саутгемптон" может сыграть защитник Тино Ливраменто. Армель Белла-Кочап, Хуан Лариос, Ромен Перро, Мохаммед Салису и Че Адамс уже не выйдут на поле в этом сезоне.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" одержал 11 побед подряд в Премьер-Лиге после ничьей 1:1 против "Ноттингем Форест" 18 февраля. "Челси" выиграл только один из 17 последних матчей чемпионата против команд, которые сейчас располагаются в верхней половине таблицы. "Горожане" могут оформить свою четвертую победу подряд против "синих" в высшем дивизионе, чего прежде еще не случалось.



Защитник "Сити" Натан Аке рискует не сыграть в воскресенье, но остальные игроки в порядке.



"Челси" завершает сезон без травмированных Бенуа Бадиашиле, Бена Чилуэлла, Марка Кукурельи, Риса Джеймса, Нголо Канте и Мейсона Маунта. Калиду Кулибали возобновил тренировки, но едва ли выйдет на поле "Этихад".