"Сити" предложит новый контракт Гюндогану

"Манчестер Сити" предложит своему капитану Илкаю Гюндогану новый контракт на один год с опцией продления на второй.

Как известно, действующий контракт Гюндогана истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что летом Илкай покинет "Сити" свободным агентом.



Однако в концовке сезона Гюндоган исполняет ключевую роль в команде, которая уже оформила титул Премьер-Лиги и в июне сыграет в финалах Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить Гюндогана, и трансферный гуру Фабрицио Романо ожидает, что в ближайшие дни клуб с "Этихад" обсудит будущее 32-летнего немца.



Издание The Times добавляет, что в данный момент Гюндоган склоняется к тому, чтобы остаться в "Сити", несмотря на интерес со стороны "Барселоны".