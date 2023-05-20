Тен Хаг: "Каземиро продолжает удивлять нас"

Каземиро Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что полузащитник Каземиро превзошел его ожидания в этом сезоне.

Ранее в субботу Каземиро забил единственный гол в выездном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Борнмута", и эта победа практически обеспечила "красным дьяволам" возвращение в Лигу Чемпионов.

Тен Хаг очень высоко оценивает дебютный сезон Каземиро в "Юнайтед" и считает, что в лице 31-летнего бразильца его команда получила универсального игрока.

"Он продолжает удивлять нас. Он такой великолепный футболист".

"Мы знали, что он очень хорош в организации игры, выборе позиции. Мы знали, что он хорошо читает игру, совершает много перехватов, выигрывает единоборства и является бойцом. Также он хорошо пасует, поддерживает розыгрыш мяча и завершает атаки. Он просто отличный футболист".

"Превзошел ли он ожидания? Абсолютно. И значительно превзошел".

"Нам не хватало такого игрока в полузащите. Мы искали его, и это было непросто, потому что есть не так много игроков данного профиля, чьи стандарты соответствуют стандартам "Манчестер Юнайтед. Мы рады, что наши его, и его вклад огромен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 22:00

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  1. keane16 20.05.2023 22:38 # keane16
    А как ржали хуесосы, которые говорили, что он пришел тупо отбыть номер, повалять дурака акт шавацйни, заработать бабла и просто пинать хуи, как какой-нибудь шнайдерлин.
    Отношение к делу на уровне, топарь ещё 3 года даст жизни, только в пару ему нужен лютый рэкс, а то фореды и томини не уровень, а Эриксен не выгребет половину календаря.

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  2. mancunia-planet 20.05.2023 22:07 # mancunia-planet
    Было бы ему 27 хотя бы, так максимум пару сезонов еще
    Уже физически не успевает

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