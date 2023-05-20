Тен Хаг: "Каземиро продолжает удивлять нас"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что полузащитник Каземиро превзошел его ожидания в этом сезоне.
Ранее в субботу Каземиро забил единственный гол в выездном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Борнмута", и эта победа практически обеспечила "красным дьяволам" возвращение в Лигу Чемпионов.
Тен Хаг очень высоко оценивает дебютный сезон Каземиро в "Юнайтед" и считает, что в лице 31-летнего бразильца его команда получила универсального игрока.
"Он продолжает удивлять нас. Он такой великолепный футболист".
"Мы знали, что он очень хорош в организации игры, выборе позиции. Мы знали, что он хорошо читает игру, совершает много перехватов, выигрывает единоборства и является бойцом. Также он хорошо пасует, поддерживает розыгрыш мяча и завершает атаки. Он просто отличный футболист".
"Превзошел ли он ожидания? Абсолютно. И значительно превзошел".
"Нам не хватало такого игрока в полузащите. Мы искали его, и это было непросто, потому что есть не так много игроков данного профиля, чьи стандарты соответствуют стандартам "Манчестер Юнайтед. Мы рады, что наши его, и его вклад огромен", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
20.05.2023 22:00
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А как ржали хуесосы, которые говорили, что он пришел тупо отбыть номер, повалять дурака акт шавацйни, заработать бабла и просто пинать хуи, как какой-нибудь шнайдерлин.
Отношение к делу на уровне, топарь ещё 3 года даст жизни, только в пару ему нужен лютый рэкс, а то фореды и томини не уровень, а Эриксен не выгребет половину календаря.
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Было бы ему 27 хотя бы, так максимум пару сезонов еще
Уже физически не успевает
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