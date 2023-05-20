Крауч: "Даже сам Кейн не знает свое будущее"

Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн даже сам не знает свое будущее.

Ранее днем "Тоттенхэм" потерпел поражение 1:3 от "Брентфорда" в своем заключительном домашнем матче сезона 2022/23.



28 голов Кейна в Премьер-Лиге оказалось недостаточно, чтобы "Тоттенхэм" попал в Лигу Чемпионов, и Крауч чувствует, что Харри находится на распутье и имеет ограниченное количество вариантов для смены клуба.



"Я спросил его, будет ли этот матч его последним домашним за "Тоттенхэм", и он был очень дипломатичен в своем ответе. Думаю, даже он сам не знает".



"Возможно, у него есть амбиции отправиться куда-нибудь еще и попытаться выиграть трофей, но это зависит не только от него — у него все еще есть год по контракту".



"В этом клубе есть человек, который не хочет терять своего звездного игрока. Представьте, что будет значить для фанатов потеря игрока калибра Кейна".



"Куда он может отправиться? Путь в "Манчестер Сити" уже закрыт. Я вижу единственный реалистичный вариант, и это "Манчестер Юнайтед". Ты не сможешь уйти в "Челси". Ты не сможешь уйти в "Арсенал".



"Ньюкасл" может быть вариантом, но я чувствую, что вероятность этого низка. "Ньюкасл" обладает огромным потенциалом, но мне кажется, он также вполне может остаться в "Тоттенхэме", — сообщил Крауч BT Sport.