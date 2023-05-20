Каземиро принес МЮ победу над "Борнмутом"

Каземиро Быстрый гол Каземиро позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 0:1 в гостях у "Борнмута".

Впервые в сезоне в стартовом составе "вишенок" оказался победивший рак Дэвид Брукс. Также свой шанс получили Льюис Кук, Маркос Сенеси и Джейдон Энтони.

Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вулверхэмптона" (2:0). Приболевший Маркус Рэшфорд в заявку не попал.

Оборона "Борнмута" продержалась только восемь минут, по истечении которых защитник домашней команды Маркос Сенеси неудачно прервал заброс Кристиана Эриксена к воротам, и Каземиро в акробатическом прыжке нанес удар с близкого расстояния — 0:1.

Далее "Юнайтед" играл в полсилы. Этого не было достаточно для второго гола, но хватало, чтобы держать соперника в узде. До перерыва Давид Де Хеа лишь пару раз вступил в игру, размявшись.

Во втором тайме игра почти не изменилась. "Вишенки" пытались что-либо предпринять, но делали это неубедительно, а в концовке просто выдохлись.

"Юнайтед" забил быстрый гол, а дальше показал весьма прагматичный футбол, решив поберечь силы и свести риск к минимуму.

"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 732

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Последние комментарии:




  1. superperez101 20.05.2023 19:14 # superperez101
    чо там по бахмуту, хохлики?

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  2. mancunia-planet 20.05.2023 19:13 # mancunia-planet
    Ничейка и победа нужна

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  3. manutd-20champ 20.05.2023 19:11 # manutd-20champ
    символично. УЖЕ не нужный Фирмино спас очко пеликанам.

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  4. takernotagiver 20.05.2023 19:10 # takernotagiver
    Топари уходят из Ливера(

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  5. superperez101 20.05.2023 19:08 # superperez101
    скюююююмммммм!!!!!

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  6. takernotagiver 20.05.2023 19:06 # takernotagiver
    МЮ в ЛЧ

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  7. hammersmith 20.05.2023 19:06 # hammersmith
    Местные дауны не в курсе что главную сменили

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