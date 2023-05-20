Каземиро принес МЮ победу над "Борнмутом"

Быстрый гол Каземиро позволил "Манчестер Юнайтед" одержать победу 0:1 в гостях у "Борнмута".

Впервые в сезоне в стартовом составе "вишенок" оказался победивший рак Дэвид Брукс. Также свой шанс получили Льюис Кук, Маркос Сенеси и Джейдон Энтони.



Наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вулверхэмптона" (2:0). Приболевший Маркус Рэшфорд в заявку не попал.



Оборона "Борнмута" продержалась только восемь минут, по истечении которых защитник домашней команды Маркос Сенеси неудачно прервал заброс Кристиана Эриксена к воротам, и Каземиро в акробатическом прыжке нанес удар с близкого расстояния — 0:1.



Далее "Юнайтед" играл в полсилы. Этого не было достаточно для второго гола, но хватало, чтобы держать соперника в узде. До перерыва Давид Де Хеа лишь пару раз вступил в игру, размявшись.



Во втором тайме игра почти не изменилась. "Вишенки" пытались что-либо предпринять, но делали это неубедительно, а в концовке просто выдохлись.



"Юнайтед" забил быстрый гол, а дальше показал весьма прагматичный футбол, решив поберечь силы и свести риск к минимуму.



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче