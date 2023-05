Артета завел на базе "Арсенала" собаку

Наставник "Арсенала" Микель Артета завел на тренировочной базе клуба в Лондон-Колни собаку породы шоколадный лабрадор.

Артета всегда славился нестандартным мышлением, когда дело касается улучшения атмосферы в раздевалке и закаливания духа команды.



Например, как следует из документального фильма All or Nothing, однажды перед выездом к "Ливерпулю" Артета заставил своих игроков тренироваться под гимн You'll never walk alone, а в другой раз собрал своих игроков в раздевалке около зажженной лампочки.



Как сообщает Daily Mirror, новый сюрприз Артета преподнес в прошлом месяце, когда завел на базе собаку женского пола породы шоколадный лабрадор. Питомец получил кличку "Победа" ("Win").



Микель надеется, что собака положительно повлияет на сплоченность в клубе и заставит всех в "Арсенале" чувствовать себя одной большой семьей.