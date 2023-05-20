Агент утверждает, что "Челси" сделал предложение по Влаховичу

Итальянский футбольный агент Массимо Брамбати заявил, что "Челси" сделал предложение о покупке нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича.

В этом сезоне "Челси" испытывает большие проблемы с завершением атак, и ожидается, что летом "синие" попытаются обзавестись бомбардиром.



С переходом в "Челси" связывают Виктора Осимхена из "Наполи" и Лаутаро Мартинеса из "Интера", однако целью "синих" может стать другой нападающий из Серии А.



Речь идет о 23-летнем Влаховиче, который в январе 2022 отказал "Арсеналу" и который забил 10 голов в этом розыгрыше итальянского первенства.



"Есть три команды, которые подтвердили свой интерес. На мой взгляд, "Ювентус" всерьез рассмотрит эти предложения. Все они являются клубами важного профиля, потому что это "Челси", "Бавария" и "Атлетико".



"Я не знаю, удастся ли "Ювентусу" получить какую-нибудь прибыль (относительно потраченных на покупку Влаховича 66.6 млн. фунтов). За полтора года, что они владеют Влаховичем, хорошая часть его стоимости и зарплаты была амортизирована", — сообщил Брамбати TMW Radio.