"Тоттенхэм" проиграл последний домашний матч в сезоне

"Тоттенхэм" попрощался со своими болельщиками в этом сезоне, проиграв "Брентфорду" со счетом 1:3.

В стартовый состав "шпор" влились Давинсон Санчес, Ив Биссума, Арно Данжума и Деян Кулусевски, заменив Кристиана Ромеро, Пьер-Эмиль Хейбьерга, Педро Порро и Ришарлисона.



У "пчел" лишь Фрэнк Оньека заменил Миккеля Дамсгора.



Хозяевам не потребовалось много времени, чтобы открыть счет. Уже на восьмой минуте Кулусевски, разыгрывая штрафной, пяткой откатил мяч на Харри Кейна, а тот обводящим ударом поразил верхний угол ворот — 1:0.



На 12-й минуте Сон Хен Мин мог удвоить счет, однако голкипер гостей Давид Райя выдвинулся навстречу и отразил удар соперника из пределов штрафной площади.



На 24-й минуте "шпоры" имели еще один момент. Эмерсон Роял головой замыкал подачу Сона на дальней штанге, однако Рико Генри вынес мяч с линии ворот.



В остатке первого тайма "Тоттенхэм" создал еще пару-тройку хороших моментов, хотя забить второй гол не смог. "Брентфорд" до перерыва так ни разу и не потревожил Фрэйзера Форстера.



А вот второй тайм начался с того, что счет стал равным. Бриан Мбемо сместился вдоль границы штрафной и нанес удар меж двух защитников в дальний угол ворот — 1:1.



На 62-й минуте активизировавшиеся во втором тайме гости вышли вперед. Мбемо ворвался в штрафную по левому краю и с острого угла пробил Фрэйзера Форстера — 1:2.



Постепенно "пчелы" стали все глубже опускаться в оборону, однако "Тоттенхэм" ничего не мог изменить. Более того, на 87-й минуте "шпоры" грубо ошиблись возле своей штрафной, и выведенный на удар в районе 11-метровой отметки Йоан Висса установил окончательный счет — 1:3.



Уже в компенсированное время вышедший на замену у хозяев Ришарлисон имел пару моментов, но дважды блестяще сыграл Райя.



Попрощаться со своим фанатами на мажорной ноте у "Тоттенхэма" не вышло. "Шпоры" подвели итог неудачному сезону и готовятся к перестройке. А "Брентфорд" доказал, что восьмиматчевая дисквалификация Айвена Тоуни — не трагедия.



"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче