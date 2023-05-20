"Тоттенхэм" проиграл последний домашний матч в сезоне

Харри Кейн "Тоттенхэм" попрощался со своими болельщиками в этом сезоне, проиграв "Брентфорду" со счетом 1:3.

В стартовый состав "шпор" влились Давинсон Санчес, Ив Биссума, Арно Данжума и Деян Кулусевски, заменив Кристиана Ромеро, Пьер-Эмиль Хейбьерга, Педро Порро и Ришарлисона.

У "пчел" лишь Фрэнк Оньека заменил Миккеля Дамсгора.

Хозяевам не потребовалось много времени, чтобы открыть счет. Уже на восьмой минуте Кулусевски, разыгрывая штрафной, пяткой откатил мяч на Харри Кейна, а тот обводящим ударом поразил верхний угол ворот — 1:0.

На 12-й минуте Сон Хен Мин мог удвоить счет, однако голкипер гостей Давид Райя выдвинулся навстречу и отразил удар соперника из пределов штрафной площади.

На 24-й минуте "шпоры" имели еще один момент. Эмерсон Роял головой замыкал подачу Сона на дальней штанге, однако Рико Генри вынес мяч с линии ворот.

В остатке первого тайма "Тоттенхэм" создал еще пару-тройку хороших моментов, хотя забить второй гол не смог. "Брентфорд" до перерыва так ни разу и не потревожил Фрэйзера Форстера.

А вот второй тайм начался с того, что счет стал равным. Бриан Мбемо сместился вдоль границы штрафной и нанес удар меж двух защитников в дальний угол ворот — 1:1.

На 62-й минуте активизировавшиеся во втором тайме гости вышли вперед. Мбемо ворвался в штрафную по левому краю и с острого угла пробил Фрэйзера Форстера — 1:2.

Постепенно "пчелы" стали все глубже опускаться в оборону, однако "Тоттенхэм" ничего не мог изменить. Более того, на 87-й минуте "шпоры" грубо ошиблись возле своей штрафной, и выведенный на удар в районе 11-метровой отметки Йоан Висса установил окончательный счет — 1:3.

Уже в компенсированное время вышедший на замену у хозяев Ришарлисон имел пару моментов, но дважды блестяще сыграл Райя.

Попрощаться со своим фанатами на мажорной ноте у "Тоттенхэма" не вышло. "Шпоры" подвели итог неудачному сезону и готовятся к перестройке. А "Брентфорд" доказал, что восьмиматчевая дисквалификация Айвена Тоуни — не трагедия.

"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче


Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 16:35

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Последние комментарии:




  1. bembo 20.05.2023 18:02 # bembo
    Оруууу. 70к вагнеров упали в боях за бахмут. Щас остатки вагнеров отдают бахмут мо рф и он в окрудении, в котле ахахаахаха

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  2. takernotagiver 20.05.2023 17:56 # takernotagiver
    Сити - пластмассовый денежный мешок. Сруманк - мешок говна)

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  3. bembo 20.05.2023 17:51 # bembo
    Эмери в вилле полгода - ебет лузеркал
    Ротета 4 года в пуси - стабильный посос клоппу.

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  4. true-manc 20.05.2023 17:49 # true-manc
    #ТребуюРазбанитьMancityman

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  5. true-manc 20.05.2023 17:47 # true-manc
    Емери на классе деклассирует клопа на его домашнем унитазе. Ротеткам в очередной раз тоже привет

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  6. vinnipooh 20.05.2023 17:44 # vinnipooh
    Челси» связывают с тремя французскими полузащитниками Адриен Рабьо, Ману Коне и Хефрен Тюрама но они стоят больших денег и Боэли поэтому не купит их

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  7. vinnipooh 20.05.2023 17:36 # vinnipooh
    куры стали говняной командой даже Конте сбежал от них

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  8. sapojnik 20.05.2023 17:34 # sapojnik
    )))))))))))

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    (ответить)

  9. sapojnik 20.05.2023 17:32 # sapojnik
    Дайте оружие. Наши войска не помогут защитить нас. Хохлы смогли удержать Киев, когда им дали автоматы, точно так же и мы сможем удержать Белгород", - жителі БНР дуже стривожені.
    Арююююююю

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  10. high-malvern 20.05.2023 17:30 # high-malvern
    Порт немытый)

    (ответить)

  11. takernotagiver 20.05.2023 17:28 # takernotagiver
    Вилла рвется в ЕВропу

    (ответить)

  12. bembo 20.05.2023 17:27 # bembo
    Ливапук)

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  13. bembo 20.05.2023 17:23 # bembo
    Кейн > холанд

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  14. high-malvern 20.05.2023 17:23 # high-malvern
    Топарь Конате в действии)

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  15. bembo 20.05.2023 17:22 # bembo
    Ливапук)

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  16. sapojnik 20.05.2023 17:19 # sapojnik
    Выразите русню

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  17. iskander8sg 20.05.2023 17:19 # iskander8sg
    https://youtu.be/zWtj8J-Dnz0
    ясно

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  18. fiezzo 20.05.2023 17:18 # fiezzo
    Что забавно хохлы просто каждый серьёзный бой проеб*ли в чистую, а именно битвы за Мариуполь и Бахмут

    Все их записанные победы без боя это вывод войск РФ из под Киева (в рамках стамбульских договоренностей) и вот осенью уход войск РФ из Харьковской области, без боя.
    Столько хохлы пиарили свое контрнаступление с реальными боями, в итоге только позорный разгром в Бахмуте получили

    Слава России

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  19. pamparampam 20.05.2023 17:17 # pamparampam
    Азовсталь не нужна
    Мариуполь не нужен
    Северодонецк не нужен
    Артемовск жест доброй воли

    Киев?????)

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  20. tvinkovod 20.05.2023 17:14 # tvinkovod
    Каземиро топарь лютый

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