"Тоттенхэм" проиграл последний домашний матч в сезоне
"Тоттенхэм" попрощался со своими болельщиками в этом сезоне, проиграв "Брентфорду" со счетом 1:3.
В стартовый состав "шпор" влились Давинсон Санчес, Ив Биссума, Арно Данжума и Деян Кулусевски, заменив Кристиана Ромеро, Пьер-Эмиль Хейбьерга, Педро Порро и Ришарлисона.
У "пчел" лишь Фрэнк Оньека заменил Миккеля Дамсгора.
Хозяевам не потребовалось много времени, чтобы открыть счет. Уже на восьмой минуте Кулусевски, разыгрывая штрафной, пяткой откатил мяч на Харри Кейна, а тот обводящим ударом поразил верхний угол ворот — 1:0.
На 12-й минуте Сон Хен Мин мог удвоить счет, однако голкипер гостей Давид Райя выдвинулся навстречу и отразил удар соперника из пределов штрафной площади.
На 24-й минуте "шпоры" имели еще один момент. Эмерсон Роял головой замыкал подачу Сона на дальней штанге, однако Рико Генри вынес мяч с линии ворот.
В остатке первого тайма "Тоттенхэм" создал еще пару-тройку хороших моментов, хотя забить второй гол не смог. "Брентфорд" до перерыва так ни разу и не потревожил Фрэйзера Форстера.
А вот второй тайм начался с того, что счет стал равным. Бриан Мбемо сместился вдоль границы штрафной и нанес удар меж двух защитников в дальний угол ворот — 1:1.
На 62-й минуте активизировавшиеся во втором тайме гости вышли вперед. Мбемо ворвался в штрафную по левому краю и с острого угла пробил Фрэйзера Форстера — 1:2.
Постепенно "пчелы" стали все глубже опускаться в оборону, однако "Тоттенхэм" ничего не мог изменить. Более того, на 87-й минуте "шпоры" грубо ошиблись возле своей штрафной, и выведенный на удар в районе 11-метровой отметки Йоан Висса установил окончательный счет — 1:3.
Уже в компенсированное время вышедший на замену у хозяев Ришарлисон имел пару моментов, но дважды блестяще сыграл Райя.
Попрощаться со своим фанатами на мажорной ноте у "Тоттенхэма" не вышло. "Шпоры" подвели итог неудачному сезону и готовятся к перестройке. А "Брентфорд" доказал, что восьмиматчевая дисквалификация Айвена Тоуни — не трагедия.
"Тоттенхэм" — "Брентфорд". Отчет о матче
20.05.2023 16:35
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Оруууу. 70к вагнеров упали в боях за бахмут. Щас остатки вагнеров отдают бахмут мо рф и он в окрудении, в котле ахахаахаха
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Сити - пластмассовый денежный мешок. Сруманк - мешок говна)
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Эмери в вилле полгода - ебет лузеркал
Ротета 4 года в пуси - стабильный посос клоппу.
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#ТребуюРазбанитьMancityman
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Емери на классе деклассирует клопа на его домашнем унитазе. Ротеткам в очередной раз тоже привет
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Челси» связывают с тремя французскими полузащитниками Адриен Рабьо, Ману Коне и Хефрен Тюрама но они стоят больших денег и Боэли поэтому не купит их
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куры стали говняной командой даже Конте сбежал от них
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)))))))))))
https://ibb.co/zPdq13P
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Дайте оружие. Наши войска не помогут защитить нас. Хохлы смогли удержать Киев, когда им дали автоматы, точно так же и мы сможем удержать Белгород", - жителі БНР дуже стривожені.
Арююююююю
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Порт немытый)
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Вилла рвется в ЕВропу
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Ливапук)
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Кейн > холанд
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Топарь Конате в действии)
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Ливапук)
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Выразите русню
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https://youtu.be/zWtj8J-Dnz0
ясно
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Что забавно хохлы просто каждый серьёзный бой проеб*ли в чистую, а именно битвы за Мариуполь и Бахмут
Все их записанные победы без боя это вывод войск РФ из под Киева (в рамках стамбульских договоренностей) и вот осенью уход войск РФ из Харьковской области, без боя.
Столько хохлы пиарили свое контрнаступление с реальными боями, в итоге только позорный разгром в Бахмуте получили
Слава России
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Азовсталь не нужна
Мариуполь не нужен
Северодонецк не нужен
Артемовск жест доброй воли
Киев?????)
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Каземиро топарь лютый
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