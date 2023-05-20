Тухель намекнул, что Канселу останется в "Баварии"

Наставник "Баварии" Томас Тухель намекнул, что его клуб все еще может выкупить защитника Жоау Канселу у "Манчестер Сити".

Как известно, в январе "Бавария" арендовала Канселу у "Сити" с опцией выкупа за 70 миллионов евро (61 млн. фунтов).



Ранее пресса неоднократно сообщала, что в конце сезона "Бавария" вернет Канселу "Сити", однако Тухель не спешит прощаться с 28-летним португальцем.



Даже если опция выкупа не будет использована, "Бавария" может попытаться договориться с "Сити" о сделке по сниженной цене. Все это будет обсуждаться летом.



"У меня есть впечатление, что Жоау Кансеу чувствует себя очень комфортно здесь. Но это решение зависит от всех сторон".



"Он демонстрирует уникальное желание на тренировках. Я чувствую, что он по-настоящему счастлив. Мы все обсудим после окончания сезона", — цитирует Тухеля Football.London.