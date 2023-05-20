Артета собирается вывести "Арсенал" на "следующий уровень" за лето

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет вывести свой клуб на "следующий уровень" с помощью летнего трансферного окна.

Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на первом месте в Премьер-Лиге, однако "канонирам" не хватило сил на всю дистанцию.

Артета надеется исправить это с помощью трансферов. По слухам, "Арсенал" позволит Микелю потратить около 200 миллионов фунтов.

"Это будет определяющее лето для нас в плане выхода на следующий уровень".

"Прежде всего мы должны убедиться, что сохраним все то, чем обладаем в клубе прямо сейчас".

"Мы должны сохранить ожидания, энтузиазм, энергию вокруг этого места. Также нам нужно должны образом подготовиться, чтобы достичь своих целей в следующем сезоне", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 657

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 20.05.2023 15:33 # true-manc
    опять собирается у нас игроков покупать ?) выскочки ведь только за счет новых игроков из Сити стрельнули в етом сезоне

    (ответить)

  2. mixmaster 20.05.2023 15:04 # mixmaster
    будет осуществлен переход на 4й уровень из 5. посмотрим

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: