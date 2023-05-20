Артета собирается вывести "Арсенал" на "следующий уровень" за лето

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет вывести свой клуб на "следующий уровень" с помощью летнего трансферного окна.

Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на первом месте в Премьер-Лиге, однако "канонирам" не хватило сил на всю дистанцию.



Артета надеется исправить это с помощью трансферов. По слухам, "Арсенал" позволит Микелю потратить около 200 миллионов фунтов.



"Это будет определяющее лето для нас в плане выхода на следующий уровень".



"Прежде всего мы должны убедиться, что сохраним все то, чем обладаем в клубе прямо сейчас".



"Мы должны сохранить ожидания, энтузиазм, энергию вокруг этого места. Также нам нужно должны образом подготовиться, чтобы достичь своих целей в следующем сезоне", — цитирует Артету Evening Standard.