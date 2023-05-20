Артета собирается вывести "Арсенал" на "следующий уровень" за лето
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет вывести свой клуб на "следующий уровень" с помощью летнего трансферного окна.
Большую часть этого сезона "Арсенал" провел на первом месте в Премьер-Лиге, однако "канонирам" не хватило сил на всю дистанцию.
Артета надеется исправить это с помощью трансферов. По слухам, "Арсенал" позволит Микелю потратить около 200 миллионов фунтов.
"Это будет определяющее лето для нас в плане выхода на следующий уровень".
"Прежде всего мы должны убедиться, что сохраним все то, чем обладаем в клубе прямо сейчас".
"Мы должны сохранить ожидания, энтузиазм, энергию вокруг этого места. Также нам нужно должны образом подготовиться, чтобы достичь своих целей в следующем сезоне", — цитирует Артету Evening Standard.
20.05.2023 15:00
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опять собирается у нас игроков покупать ?) выскочки ведь только за счет новых игроков из Сити стрельнули в етом сезоне
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будет осуществлен переход на 4й уровень из 5. посмотрим
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