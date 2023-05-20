Фирмино: "После матча я на 100 процентов расплачусь"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино признался, что "на 100 процентов расплачется" после матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в субботу.

В преддверии заключительного домашнего матча сезона "Ливерпуль" официально подтвердил, что истекающие контракты Фирмино, Джеймса Милнера, Алекса Окслейд-Чемберлена и Наби Кейта продлены не будут.



Фирмино был одним из ключевых игроков "Ливерпуля" в эру Юргена Клоппа, и прощание с "Энфилдом" будет крайне эмоциональным моментом для 31-летнего бразильца.



"Я стараюсь сосредоточиться на матче, потому что это важно для нас, но после матча я на 100 процентов расплачусь. Это будет эмоционально для меня и моей семьи".



"По чему я буду скучать здесь? По всему. По своим партнерам по команде, клубу, фанатам. Я люблю фанатов, они оказывали мне большую поддержку на протяжении этих восьми лет здесь. Я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. Я так рад всему, что клуб сделал для меня и моей семьи", — цитирует Фирмино Daily Mail.