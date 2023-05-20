"Юнайтед" может купить двух нападающих летом

"Манчестер Юнайтед" может приобрести сразу двух нападающих в летнее трансферное окно.

То, что приглашение забивного нападающего, является приоритетной задачей для "Юнайтед" на грядущее лето, ни для кого не является секретом.



"Юнайтед" забил только 51 гол в 35 матчах этого сезона Премьер-Лиги, и главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг решительно настрое обзавестись элитным форвардом, в качестве своей цели номер один рассматривая Харри Кейна из "Тоттенхэма".



По информации The Times, дополнительно "Юнайтед" может потратиться на подающего надежды нападающего, и здесь на радаре у Тенг Хага находится Расмус Хейлунд из "Аталанты".



20-летний датчанин забил семь голов в 29 матчах после своего перехода в "Аталанту" из "Штурма" за 15 миллионов фунтов прошлым летом и сейчас оценивается в 40 млн. фунтов.



Хейлунд обладает внушительными физическими данными, а также наделен техникой и скоростью. Очевидно лишь то, что "Юнайтед" будет не единственным большим клубом, заинтересованным в Расмусе.