Барнс хочет, чтобы Ван Дейк помог "Ливерпулю" заполучить Тимбера

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк может помочь клубу заполучить защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.

Отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, Тимбер остался в "Аяксе" на этот сезон. Однако ожидается, что грядущим летом Юрриен все-таки уйдет в один из больших клубов.



Барнс лишь надеется, что Ван Дейк даст своему партнеру по сборной Голландии правильные рекомендации, как дал перешедшему в "Ливерпуль" в январе Коди Гакпо.



"Конечно, я знаю, что он (Тимбер) играл вместе с Ван Дейком за голландскую сборную, и если верить свежим слухам, Ван Дейк сказал ему отправиться на "Энфилд".



"Он хороший игрок и стал бы хорошим приобретением для "Ливерпуля". Виргилу уже за 30, и он не будет в клубе вечно".



"Так что в долгосрочной перспективе это не просто "перейти, чтобы играть вместе с Ван Дейком".



"Ливерпулю" просто нужно подыскать нового защитника на будущее. И в этом плане Тимбер стал бы великолепным вариантом, если нам удастся заполучить его", — цитирует Барнса talkSPORT.