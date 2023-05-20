Барнс хочет, чтобы Ван Дейк помог "Ливерпулю" заполучить Тимбера
Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс считает, что вице-капитан "красных" Виргил Ван Дейк может помочь клубу заполучить защитника "Аякса" Юрриена Тимбера.
Отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед" прошлым летом, Тимбер остался в "Аяксе" на этот сезон. Однако ожидается, что грядущим летом Юрриен все-таки уйдет в один из больших клубов.
Барнс лишь надеется, что Ван Дейк даст своему партнеру по сборной Голландии правильные рекомендации, как дал перешедшему в "Ливерпуль" в январе Коди Гакпо.
"Конечно, я знаю, что он (Тимбер) играл вместе с Ван Дейком за голландскую сборную, и если верить свежим слухам, Ван Дейк сказал ему отправиться на "Энфилд".
"Он хороший игрок и стал бы хорошим приобретением для "Ливерпуля". Виргилу уже за 30, и он не будет в клубе вечно".
"Так что в долгосрочной перспективе это не просто "перейти, чтобы играть вместе с Ван Дейком".
"Ливерпулю" просто нужно подыскать нового защитника на будущее. И в этом плане Тимбер стал бы великолепным вариантом, если нам удастся заполучить его", — цитирует Барнса talkSPORT.
20.05.2023 12:00
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