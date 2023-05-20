Эдуар Менди может заменить Льориса в "Тоттенхэме"
Голкипер "Челси" Эдуар Менди может найти пристанище в "Тоттенхэме", который готовится к расставанию со своим капитаном Уго Льорисом.
И хотя контракт 36-летнего Льориса истекает только через год, ожидается, что Уго покинет "Тоттенхэм" грядущим летом.
"Тоттенхэм" уже находится в поисках нового первого номера, и The Sun утверждает, что скауты "шпор" продолжительное время наблюдают за ситуацией Менди в "Челси".
Этот сезон Менди начинал основным голкипером "Челси", но затем потерял место в стартовом составе, а также отклонил предложение "синих" о новом контракте.
Посколько Менди приближается к своему предпоследнему году по контракту, "Челси" не будет стоять на пути у 31-летнего сенегальца, если насчет того поступит подходящее предложение.
20.05.2023 11:00
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балласт
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арюююююююю
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Хороший кипер
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