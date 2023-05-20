Эдуар Менди может заменить Льориса в "Тоттенхэме"

Эдуар Менди Голкипер "Челси" Эдуар Менди может найти пристанище в "Тоттенхэме", который готовится к расставанию со своим капитаном Уго Льорисом.

И хотя контракт 36-летнего Льориса истекает только через год, ожидается, что Уго покинет "Тоттенхэм" грядущим летом.

"Тоттенхэм" уже находится в поисках нового первого номера, и The Sun утверждает, что скауты "шпор" продолжительное время наблюдают за ситуацией Менди в "Челси".

Этот сезон Менди начинал основным голкипером "Челси", но затем потерял место в стартовом составе, а также отклонил предложение "синих" о новом контракте.

Посколько Менди приближается к своему предпоследнему году по контракту, "Челси" не будет стоять на пути у 31-летнего сенегальца, если насчет того поступит подходящее предложение.


Метки Менди, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 249

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vals1702 20.05.2023 11:40 # vals1702
    балласт

    (ответить)

  2. jirrort 20.05.2023 11:31 # jirrort
    арюююююююю

    (ответить)

  3. sisyazavr 20.05.2023 11:25 # sisyazavr
    Хороший кипер

    (ответить)

  4. vagifspurs 20.05.2023 11:02 # vagifspurs
    Даром не нужен

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: