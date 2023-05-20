Лэмпард: "Сити" — лучшая команда в мире"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что "Манчестер Сити" является лучшей командой в мире на данный момент.

"Сити" до сих пор ничего не выиграл в этом сезоне, но сейчас находится на пороге требла, а титул Премьер-Лиги может оформить в случае победы над "Челси" в воскресенье.



Лэмпард, которому в бытность игроком довелось выступать за "Сити", считает, что "горожане" войдет в историю, и сейчас никто в мире не может сравниться с коллективом Хосепа Гвардиолы.



"Я не знаю, является ли "Сити" величайшей командой всех времен, но очевидно, что они являются великолепной командой, и они такие уже достаточно давно".



"Они заслуживают огромной похвалы за свою стабильность. С такой игрой они приближаются к величайшим командам. Учитывая их форму в данную минуту, вы бы не захотели поставить против них хоть что-нибудь. Думаю, они являются лучшей командой в мире сейчас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.