Тен Хаг уверен, что Рэшфорд заключит новый контракт

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что нападающий Маркус Рэшфорд подпишет новый контракт.

После окончания этого сезона, в котором Рэшфорд забил 29 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях, у Маркуса останется только 12 месяцев по контракту.

Несмотря на это, Тег Хаг даже не думает о продаже Рэшфорда и верит, что 25-летний англичанин согласится продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".

"Я понимаю, что это требует времени. Но я не обсуждаю процесс. В данный момент это неважно для меня и для Рэши".

"Ему важно забить больше голов в этом сезоне. Он проводит удивительный сезон, и команда проводит удивительный сезон".

"Мы должны попасть в Лигу Чемпионов. На этом и стоит сосредоточиться. Маркус хочет остаться, и мы хотим сохранить его, поэтому я думаю, мы найдем общий язык", — приводит слова Тен Хага BBC.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 270

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 20.05.2023 09:57 # closer
    Я уверен, что новости про Рэшфлрда про травмы, про возможный контракт - уже заебали.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: