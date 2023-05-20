Тен Хаг уверен, что Рэшфорд заключит новый контракт

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что нападающий Маркус Рэшфорд подпишет новый контракт.

После окончания этого сезона, в котором Рэшфорд забил 29 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях, у Маркуса останется только 12 месяцев по контракту.



Несмотря на это, Тег Хаг даже не думает о продаже Рэшфорда и верит, что 25-летний англичанин согласится продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".



"Я понимаю, что это требует времени. Но я не обсуждаю процесс. В данный момент это неважно для меня и для Рэши".



"Ему важно забить больше голов в этом сезоне. Он проводит удивительный сезон, и команда проводит удивительный сезон".



"Мы должны попасть в Лигу Чемпионов. На этом и стоит сосредоточиться. Маркус хочет остаться, и мы хотим сохранить его, поэтому я думаю, мы найдем общий язык", — приводит слова Тен Хага BBC.